La Comunitat Valenciana no registró ayer ningún fallecimiento por coronavirus desde la notificación del martes. Desde el pasado sábado, 22 de mayo, no se daba esta situación, ya que ese fue el último día en que Sanidad no notificó ningún muerto, tanto en la adjudicación de los últimos siete días como en los decesos que se asignan a meses anteriores tras la confirmación que llega a la conselleria. El total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.435: 805 en la provincia de Castelló, 2.835 en la de Alicante y 3.795 en la de Valencia.

Los nuevos casos de coronavirus volvieron a repuntar respecto al lunes al notificarse 183 positivos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 394.939 personas. Eran 63 contagios más que el lunes, y 17 más que el martes anterior, 25 de mayo.

Es el peor dato para un segundo día de la semana (cuando se suelen acumular pruebas retrasadas por el fin de semana) desde el martes 16 de marzo, cuando se llegó a los 223 casos.

El leve repunte se tradujo en la incidencia acumulada (IA) a 14 días de casos por cada 100.000 habitantes, que también sufrió un mínimo ascenso de 0,34 puntos respecto al martes para situarse en 35,81, según la actualización del Ministerio de Sanidad. Aunque la IA a siete días, un indicador a más corto plazo, volvió a descender después de más de una semana en ascenso. Ayer era de 17,72 puntos frente a los 18.25 del martes.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.756 casos activos, lo que supone un 0,43% del total de positivos.

La presión hospitalaria sí que se rebajó con ocho pacientes menos ingresados por covid y ayer los grandes centros sanitarios valencianos tenían 115 personas ingresadas, frente a las 123 del martes. Los datos son similares a principios de agosto (el día 2 de agosto había 117 ingresados, por ejemplo).

En cuanto a las unidades de cuidados intensivos (UCI), ayer había 26 enfermos graves que luchaban por sobrevivir a la covid (5 en Castelló; 6 en Alicante y 15 en Valencia). La cifra de pacientes críticos en las UCI es similar a la de mediados de agosto.

Sanidad comunicó ayer 159 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 397.218 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia.