Los mayores están vacunados y la Comunitat Valenciana lleva más de dos meses sin fallecidos por Covid-19 en residencias. Por eso, la patronal pide que vuelvan los abrazos y que el contacto físico entre los mayores y sus familias sea una realidad en los centros. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) lo tiene claro y ha solicitado a las Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y a la de Igualdad y Políticas Inclusivas que se permita el contacto físico entre los familiares y los residentes «por la protección que supone la vacuna y la mejora de la situación de la Comunitat Valenciana».

Según los últimos datos facilitados por el Imserso, la Comunitat Valenciana lleva más de dos meses sin fallecidos por Covid-19 en residencias «lo que es una muestra más de la eficacia de la vacunación». Desde Aerte explican que la normativa que regula los centros es del 8 de abril y que ésta prevé situaciones de nivel de alerta superiores «pero no una mejora de la situación» lo que impide a los centros aplicar medidas menos restrictivas y que mejoren la calidad de vida de las personas atendidas. «No podemos estar cada día escuchando que somos la región de Europa con menos incidencia y que eso no se refleje en un cambio de la normativa hacia la normalidad. La regulación anterior va a cumplir dos meses y está pensada para un empeoramiento de la situación, pero no para una mejora. Eso tiene que cambiar ya. Los profesionales y las familias están agotados», afirma Toro.

«Hay que reservar plazas libres para posibles aislamientos, que impiden atender a unas 1.400 personas con dependencia en una de las comunidades con menos plazas disponibles de España. Además, existe la obligación de hacer aislamiento de diez días a personas vacunadas que ingresan en un centro si no tiene un 95% de vacunación. La C. Valenciana es la única de España con este criterio, no está justificado ya de ninguna manera, y sin embargo, la Generalitat sigue manteniendo las restricciones. Tampoco se deberían impedir los ingresos en centros, aunque haya algún caso positivo ya que estas situaciones están bajo control», añade el presidente de la patronal.

La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, respondió, al ser preguntada por esta reivindicación, que hay «espacio para ir avanzando» y «cuando se pueda hacer, se hará».