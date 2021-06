El Gobierno dará una ayuda mensual de 50 euros por hijo a las familias en situación de pobreza que tengan menores a su cargo estén o no percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una medida que anunció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que afectará a 19.509 hogares con hijos e hijas a cargo en la Comunitat Valenciana —8.730 de ellos monoparentales— que reciben el IMV y que en el último año habían dejado de cobrar la ayuda por hijo a cargo por orden del Ejecutivo central para «evitar duplicidades», tal como informó Levante-EMV.

En el año de vida que tiene esta ayuda del Gobierno, se ha atendido a 31.602 familias valencianas. Sin embargo, su aplicación afectó directamente a los hogares con menores a su cargo, pues el verano pasado se eliminó la única ayuda para niños y niñas en el seno de familias vulnerables que existía (oscilaba entre los 28 y los 49 euros al mes).

Una prestación que desde el pasado verano no era compatible con el IMV a no ser que se tratara de menores con alguna discapacidad y que llevan denunciando diferentes entidades que trabajan por los derechos de la infancia, como Save The Children, entre otros. Esta realidad cambiará a partir de ahora, según anunció ayer el ministro José Luis Escrivá.

El mandatario explicó que, aprovechando la tramitación parlamentaria del Ingreso Mínimo Vital, se presentará una enmienda para incorporar esta ayuda como complemento.

«Estamos calibrando la cuantía y hasta dónde vamos a llegar en términos de renta y patrimonio», explicó el responsable, quien aseguró que esta ayuda beneficiará también a familias con niños con rentas que van más allá de los umbrales del IMV, es decir, que están en situación «no solo pobreza severa sino también moderada». Escrivá estimó que la nueva «ayuda de los puntos» (como se conoce coloquialmente), beneficiará a 500.000 menores en España.

«Universalizar el apoyo»

Pero no solo las familias con menores han visto y vivido las deficiencias de las prestaciones sociales, que van más allá y no están llegando a todas las personas que las necesitan. Lo explicitaba así un estudio de Oxfam Intermón desgranado hace unos días por este periódico en el que se concretaba que casi 200.000 valencianos en situación de pobreza severa no están accediendo a estas ayudas porque hay requisitos que blindan el acceso al cobro y excluyen a los colectivos vulnerables de los apoyos estatales y autonómicos.

Tomar de referencia el nivel de renta del año anterior o no tener en cuenta a las personas que tienen dificultades para empadronarse son algunas de los escenarios que para Oxfam Intermón entorpecen la llegada de las ayudas a las personas necesitadas, más allá de que tengan hijos o no.

Con todo, ya advertía el martes Liliana Marcos, de la organización sin ánimo de lucro, en declaraciones a este periódico que, «además de cambiar los requisitos que excluyen a colectivos en situación de pobreza de cobrar las ayudas, es necesario universalizar el apoyo a la crianza», dijo. «No puede ser que haya miles de niños y niñas valencianos que vivan en la pobreza, hay que garantizar que se tengan los medios para criarlos dignamente».