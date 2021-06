Tres de cada cuatro valencianos rechaza recibir Pfizer como complemento de su primera dosis con AstraZeneca. Según informó Sanidad, el 76 % de los menores de 60 años que deben completar su pauta tras el primer pinchazo del suero de Oxford rehusó Pfizer como segunda inyección (y finalizará su inmunización con AstraZeneca) mientras que solo el 24 % restante se decanta por la vacuna de ARN mensajero.

Son los resultados con los que cuenta el departamento autonómico tras enviar el viernes pasado 40.710 SMS a otras tantas personas, las primeras a las que se les inoculó este fármaco a partir de febrero. Estos son solo un 20 % de los 196.000 valencianos y valencianas menores de 60 que deben completar su vacunación con una de estas dos opciones. Si el porcentaje se mantuviera en todos, serían necesarias 148.000 dosis de AstraZeneca para cubrir a este grupo poblacional en el que hay mayoritariamente personal de colectivos esenciales.

En los SMS enviados por Sanidad, la conselleria informa que la persona va a ser citada para recibir la segunda dosis con Pfizer y habilita un enlace en el que poder rechazar esta vacuna. Al pulsar en él, se muestra la disposición clara a no completar la vacunación con Pfizer y recibir en su lugar AstraZeneca (la misma que el primer pinchazo). Sin embargo, no hacer nada no significa aceptar el suero de ARN mensajero por lo que el porcentaje de consentimiento podría reducirse con personas que no acudieran.

La fecha máxima para responder de esta primera tanda se fijó en el 2 de junio. El procedimiento es el que se acordó en la Comisión de Salud Pública donde se decidió administrar Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años, pero dando la opción, en caso de rechazarla, de completar la pauta con el mismo fármaco que la primera.

Según indicaron desde Sanidad, en el caso de las personas que rechazan Pfizer, el proceso necesariamente se dilata porque los equipos de citación tienen que borrarlas del listado originario de pacientes pendientes de vacunar y meterlas en otro que se va confeccionando con quienes optan por completar su pauta con AstraZeneca y volver a ser citados.

En este último caso, tal y como acordó el Ministerio de Sanidad, la persona deberá firmar un consentimiento informado para recibir la segunda dosis con AstraZeneca. Por el contrario, el grupo de quienes acceden a recibir la segunda dosis de Pfizer no necesita firmar ningún consentimiento informado porque se trata de la vacuna recomendada en la estrategia de vacunación y simplemente ha de acudir a la convocatoria facilitada por el SMS.

La vacunación de este grupo de población comenzó el pasado lunes al transcurrir las 16 semanas que se acordaron en la Comisión de Salud Pública como pauta. Son cuatro semanas más que la recogida en la ficha técnica al esperar los resultados de la combinación AstraZeneca-Pfizer.

Un 20 % inmunizados

Mientras tanto, la vacunación continúa a buen ritmo. De hecho, ayer la Comunitat Valenciana pudo presumir de haber batido su propio récord de pinchazos en un día al inocular más de 100.000 vacunas en 24 horas. En concreto, según indicó Sanidad, 101.101. Con este acelerón, gracias a los 133 puntos de vacunación abiertos en todo el territorio y al aumento de la llegada de vacunas, se han administrado 2.8 millones de dosis y el suero contra la covid ha llegado a 1,9 millones de valencianos y valencianas desde el 27 de diciembre.

Otro de los hitos que se logró ayer en cuanto a vacunación fue superar el millón de inmunizados de manera completa, esto es, con las dos dosis de Moderna, Pfizer o AstraZeneca o con un solo pinchazo de Janssen. En total, son 1.026.657 las personas en la Comunitat Valenciana que tienen su vacunación óptima, lo que representa el 20 % de toda la población o, dicho de otra manera, que uno de cada cinco valencianos está ya protegido frente a la covid.

De los poco más de dos millones de personas que superan los 50 años, ya tienen al menos una dosis un 81 % según los datos del ministerio, tras cubrir ya con un pinchazo el 56 % de la franja de los nacidos entre 1971 y 1962. Este porcentaje es, no obstante, diez puntos menos que la media estatal en esta cohorte etaria, la segunda más amplia.

Asimismo, faltan unas 10.000 personas de entre 70 y 79 años, muchos de ellos por problemas de comunicación (fue el primer grupo al que se citó en vacunódromos a través de SMS) y de los que se está encargando ahora Atención Primaria y unas 60.000 personas entre los 60 y 69 años.

Más de un centenar de personalidades valencianas de la universidad, la cultura, la sanidad y el sindicalismo se han adherido a la campaña «Vacunas para tod@s», nodo valenciano de la iniciativa ciudadana europea «Right2cure» que continúa la recogida de firmas, la sensibilización ciudadana y el requerimiento urgente a las administraciones para que las vacunas contra la covid-19 lleguen a la población de todos los rincones del planeta.

Ayer, en la sede de Comisiones Obreras, se presentó la adhesión de personalidades como la doctora y catedrática Anna Lluch, la presidenta del Instituto Médico Valenciano, la doctora Carmela Moya, los catedráticos en ciencias de la salud Francisco J Morales, Carlos Álvarez Dardet y Rafael Tabares, o representantes de la cultura como Dolors Jimeno y Alfons Cervera.

La campaña también presentó la concentración convocada el próximo martes, 8 de junio, a las 19 horas, en la Plaza de la Virgen de València, coincidiendo con la reunión de la Organización Mundial del Comercio que tratará tema de patentes.

Cristina Ramón Lupiáñez, presidenta de Coordinadora Valenciana de ONGD, puso de manifiesto que la covid-19 «ha agravado las profundas desigualdades existentes a nivel mundial, entre ellas, el acceso a las vacunas, ya que más del 75% de las vacunas se han administrado en tan solo 10 países».