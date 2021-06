Ayer, 3 de junio de 2021, se cumplieron 61 años del que, con mucha probabilidad, es uno de los mayores hitos de alpinismo: el ascenso y conquista del Annapurna. Maurice Herzog y Louis Lachenal son los héroes de este acontecimiento, que marcó un antes y un después en la historia del hombre y del siglo XX. Por aquel entonces el ser humano contemplaba el Himalaya como un reino prohibido, una suerte de paraíso en la tierra en el que, según los habitantes de la zona, habitan las deidades. Aquella cumbre no solo supuso la apertura de la cordillera más alta del mundo a la escalada, si no el destino principal de aquellos que contemplan la montaña como la catedral del reto, dejando de lado sus límites y poniendo a prueba la gigantesca batalla entre el raciocinio y el instinto. Muchos años después el Himalaya y el Karakorum no son lo que eran. Las cimas de más de 8.000 metros de altitud se han corrompido, viendo avergonzadas como cualquier turista, a golpe de chequera, puede coronarlas para presumir en redes sociales. No me malinterpreten, no pongo en duda la ambición de ver el mundo bajo los ojos de uno mismo, pero debemos hacer honor al recuerdo de estos dos grandes alpinistas que demostraron que el hombre es capaz de grandes logros. Sus huellas permanecerán por siempre en el Annapurna. Y ellos con ella, bajo el eterno abrazo del Sol.