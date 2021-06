"El Bloc es nacionalista y diluirlo por tacticismo nos deja como Podemos o EU"

Hay dos candidaturas a liderar el Bloc, ¿con cuál se identifica?

Me siento más identificado con la candidatura alternativa. La que encabeza Àlex Ruiz. Responde mejor a la trayectoria del Bloc y deja mucho más claro cual tiene que ser el futuro de la organización.

¿Prevé un congreso de confrontación?

No. Somos una organización con mucha experiencia. hay una candidatura oficial que tiene el apoyo de personas muy representativas de la organización y otra, alternativa, que es muy valiente porque intenta poner encima de la mesa que hay una pluralidad de opiniones. Una candidatura desvinculada de cargos públicos relevantes, y creo que representa el sentimiento mayoritario en el Bloc, aunque no vaya a recibir el respaldo mayoritario.

¿Y eso como se explica. Sentimentalmente es la más cercana pero no será mayoritaria?

Incluso creo que hay personas que han dado apoyo a la lista oficial que están más de acuerdo con la alternativa. Puede parecer una paradoja, pero es porque cuando un partido ocupa el poder institucional va teniendo desafecciones entre la militancia que entiende que no se están cumpliendo las expectativas respecto a los objetivos del Bloc y del nacionalismo valenciano desde hace 40 años y que son los debe representar el Bloc en la sociedad valenciana.

¿Encuentra algo a faltar en las ponencias?

He leído las ponencias y la comarca ha presentado enmiendas. Como lo plantea la candidatura oficial la ponencia es un cambio de objetivos. Es una ponencia desenfocada porque pierde el sentido de lo que es el Bloc. Somos los que hace tiempo estamos llamando a la sociedad valenciana para que tome conciencia de los problemas reales que tenemos los valencianos. Yo ya sé que la sociedad valenciana no es nacionalista, pero tampoco lo es de izquierdas, feminista o ecologista en el sentido que marca la ponencia política. Nosotros no somos un reflejo de la sociedad valenciana, sino una parte de esa sociedad que quiere progresar por un determinado camino y eso es muy legítimo. Y lo que tenemos que pretender es que lo que es prioritario para nosotros lo sea también para el ciudadano. Pero no renunciar a los objetivos. Si estamos aquí es porque creeemos que con el pueblo valenciano se ha cometido una gran injusticia y se sigue cometiendo, por eso nos hemos manifestado por el maltrato o por el reconocimiento dentro de un Estado que nos ha dado la espalda.

¿Se ha desdibujado el valencianismo?

Tal como nosotros lo entendemos sí, no es ningún secreto. Hay un cambio de nombre y detrás del cambio una serie de afirmaciones que están equivocadas. Hay olvidos importantes de cuestiones que han sido claves, una negación del pasado.

¿La renuncia al soberanismo? ¿A la cuestión nacional?

Claro, hay una renuncia que intenta diluirse en diversos soberanismos pero en definitiva entra en un sector ideológico y político que está bastante ocupado, el Bloc intenta ser Compromís y el Bloc es una parte, una parte muy importante, pero el Bloc no es Compromís. Es una ponencia más de Compromís que del Bloc.

¿Cree que lo que se busca es superar a Compromís?

Es evidente que la ponencia política la suscribiría todo Compromís, pero la coalición tiene que seguir, estructurada como una federación de partidos, pero en ese proyecto el Bloc representa el nacionalismo valenciano, que tiene como objetivo que nuestro país tenga una visibilidad en el conjunto del Estado español. Ese es el eje vertebrador del Bloc y no podemos diluirlo porque es nuestra razón de ser, nuestra aportación, muy generosa, a este país.

¿Hay quien empieza a ver el nacionalismo como un lastre que impide avanzar?

Un partido tiene que tener unos principios, unas ideas y una estrategia. El Bloc ha colaborado para fortalecer Compromís pero no puede renunciar a sus raíces y a sus objetivos porque su función importante deja de tener sentido. Pero incluso desde el tacticismo es un error porque nos sitúa en el mismo plano en el que está Podemos o Unidas Podemos, o Izquierda Unida y eso no casa bien con el proyecto que debe tener el Bloc.

¿Y en los municipios?

Ahí está la clave, el proyecto no casa con la oferta que presentamos en los pueblos y ciudades. Ahí tenemos una gran fuerza y muchos ciudadanos que nos apoyan que no son nacionalistas, pero tampoco ecologistas ni feministas ni tan de izquierdas. Pero entienden que el Bloc es esa fuerza que por encima de todo defienden los intereses valencianos y eso nos lo dicen en la calle. Nosotros no podemos vivir de espaldas a esa fuerza municipal que tenemos.

¿Le gusta el nombre de Més-Compromís?

En absoluto. Creo que es una falta de consideración a nuestros socios de coalición. No puede ser que una parte de Compromís lleve el nombre del todo. No está bien planteado. Creo que todo este proceso ha partido del vicio que no se planteaba la continuidad del nombre. Nunca se planteó si mantenerlo ni se dio la oportunidad a la militancia. Es innecesario cambiar de nombre y de ideario, porque la gente ya nos conoce como Compromís. Es una marca asumida y aceptada.

¿Ha sabido coser internamente el partido la actual ejecutiva?

Creo que la ejecutiva tiene estancada la organización. Es una de las autocríticas que deberían hacer. Nosotros después de tener la representación institucional que tenemos deberíamos haber crecido mucho más como organización. Somos una organización muy pequeña en comparación con lo que representamos. Creo que se ha trabajado mucho la representación institucional pero el partido se ha quedado diluido ni aparece muchas veces con voz propia en las cuestiones políticas.

«Deberíamos tener más voz propia, en financiación nos toman el pelo»

¿En qué asuntos cree que le ha faltado más voz al Bloc?

Creo que se debe marcar más la distancia con nuestros socios de gobierno, especialmente el PSOE. En financiación se nos está tomando el pelo, en inversión en infraestructuras, igual y en política educativa el conseller Marzà debería decir que está haciendo la del PSOE. No es la política de un partido valencianista o nacionalista. La gente más concienciada con la normalización lingüística no acepta el plurilingüismo. Se esperaba mucho más de Compromís en esa conselleria.

¿Qué echa en falta?

La lengua es la base de movilización del valencianismo. Y dentro de lo que permite la ley debería suponer un avance real del valenciano en las aulas y para muchos profesionales el trilingüismo es un paso atrás. Y en un tema tan sensible dar pasos atrás es siempre muy negativo.

¿Qué errores dejó el congreso de hace cinco años?

Hubo un intento de ejecutiva con todas las sensibilidades y con todos representados, pero fue un fracaso con la dimisión de Rafa Carbonell como coordinador y eso no se va a volver a producir. Va a ser un congreso de dos candidaturas donde la militancia va a escoger. La militancia tiene ganas de manifestarse. La candidatura oficial tiene mucho poder, controla muy bien el aparato, pero hay una parte de la militancia en ciudades y comarcas que no está satisfecha con esta ejecutiva y desea un cambio y un impulso dentro de Compromís.