Hasta ahora, hablar de modificaciones sobre el toque de queda y las reuniones sociales era hacerlo de cambios en sus intervalos, de subidas o bajadas, de números, de si el máximo estaba en la medianoche o a las 10 o de si el límite era ser seis, diez o si solo núcleos familiares. Sin embargo, a partir de la medianoche del lunes 7 de junio al martes 8, estas dos restricciones decretadas en otoño, y que necesitaban desde el fin del estado de alarma el aval de la Justicia autonómica, desaparecerán.

La Mesa Interdepartamental del gobierno valenciano anunció ayer un paso más en la «apertura progresiva» que se materializará la próxima semana al caer la restricción de movilidad nocturna y la limitación a las reuniones sociales, además de la vuelta del ocio nocturno. Este nuevo paso, indicó el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la comparecencia posterior, se da en un «momento decisivo» en el que la Comunitat Valenciana vive «un punto de inflexión» cuando los datos comienzan a dar «esperanza».

Han pasado más de 225 días, siete meses, desde que en la Comunitat Valenciana los encuentros sociales debían cuadrar con la prohibición de circular por la calle a según qué horas de la noche y contar el número de personas que podían juntarse o no en una vivienda privada. Sin embargo, «hasta aquí ha llegado», verbalizó Puig ayer sobre el toque de queda. Estas dos medidas, no obstante, podrían haber sido anuladas en caso de revisión del Tribunal Supremo como hizo ayer con la legislación al respecto elaborada por Baleares.

De hecho, sobre esta posibilidad, el jefe del Consell admitió que con tantas semanas de incidencia en la Comunitat Valenciana por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes (36,32 ayer) era «difícil mantener esta restricción». No obstante, alabó que hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana validase las peticiones realizadas por el ejecutivo autonómico y calificó su actitud de «un comportamiento exquisito en la defensa de la salud pública».

Por su parte, el fin del límite de personas para las reuniones sociales en las viviendas y espacios privados no afectará al máximo de comensales que pueden ocupar una mesa en bares y restaurantes. Este seguirá en 10 personas así como se mantienen los aforos al 50 % en interiores y al 100 % en terrazas y se amplía el horario de apertura media hora hasta la 1 de la madrugada. Asimismo, desde Sanidad se autorizan «actuaciones profesionales de grupos musicales y disc jokey, con dos metros entre público y grupo».

Objetivo: llegar bien a julio

Este nuevo paso en la desescalada no se queda en estas medidas contra la covid sino que deja también otros cambios de hilo fino. A partir de la próxima semana se recupera el 100 % de los aforos en los templos y espacios de culto (una restricción que también dependía de la Justicia al afectar a la libertad de culto), las ceremonias no religiosas o aquellas posteriores a eventos religiosos (como bodas y comuniones) podrán tener un 100 % de aforo al aire libre y un 50% en interior, los guías turísticos contarán con grupos de hasta 25 personas al aire libre y 15 en interior, misma regulación para museos, bibliotecas y salas de exposiciones, las actividades de ocio educativo en exteriores podrán ser con hasta 25 jóvenes mientras que las sedes festeras tendrán permitido abrir hasta las 23 horas.

Todas estas medidas estarán en vigor, junto a aquellas anteriores que no se vean afectadas, hasta el 30 de junio. La mirada está puesta en llegar «en la mejor situación posible» al mes de julio cuando comienza la temporada alta estival. Para esas fechas se espera haber vacunado a todos los mayores de 50 años, la mayoría con dos dosis, y haber avanzado en la del grupo de entre 40 y 49 años por lo que en estos momentos se trata de «consolidar una situación única» tras 11 semanas con la incidencia acumulada de casos covid más baja de España.

«La Generalitat quiere mantener esta actitud porque ahora es el momento de empezar a hablar de la recuperación económica, social y emocional», apostilló el president. No obstante, Puig avisó de que pese a los avances desplegados en la nueva normativa, «la apertura continúa siendo prudente, responsable y coherente» y alertó de que en la última semana se había dado un incremento de la incidencia acumulada. Por ello, pidió «corresponsabilidad», especialmente en las reuniones sociales donde recordó que las medidas recomendadas son mascarilla, ventilación y distancia.

Sin mascarillas al aire libre

En esta línea, el mandatario socialista abogó porque los pasos en la desescalada han de ir en la línea de cuatro ejes que son «mantener el orgullo de que la sociedad valenciana ha conseguido salvar miles de vidas; prudencia máxima; intensificar la vacunación masiva en la medida de lo posible y avanzar en una apertura que nos devuelva lo ante posible a la normalidad». «No nos hemos de equivocar, el virus sigue ahí», aseveró.

Sobre la mascarilla, Puig reiteró que la posición «clara» de la Comunitat Valenciana es que «más pronto que tarde no sea obligatoria en espacios naturales al aire libre», aunque precisó que «fuera de esos espacios es fundamental porque es el símbolo más importante saber que no superado la pandemia». Así, agregó que todavía no hay «suficiente inmunidad» y que cuando esta esté más avanzada «se decidirá en el Consejo Interterritorial» para que haya una «armonización» en todo el Estado.