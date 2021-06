Viajar al Reino Unido desde España sigue requiriendo un periodo de aislamiento de 10 días y dos pruebas PCR. En la última actualización de destinos que el Gobierno de Boris Johnson realiza cada tres semanas no se ha añadido ningún nuevo país a la lista verde, la única que permite viajar sin restricciones y se considera segura. De hecho, ha ocurrido lo contrario. Portugal, que figuraba en ella, ha pasado a la de color ámbar, la misma donde están los más populares destinos de vacaciones para los británicos, como España, Francia, Italia y Grecia, que no varían. En el caso español no hay excepciones para ninguna de las comunidades autónomas que lo habían solicitado.

De acuerdo con el ministro de Transportes, Grant Shapps, «el número de contagios casi se ha duplicado desde la pasada revisión en Portugal». «Otra razón es la nueva mutación en Nepal derivada de la variante India, que se ha detectado recientemente y no sabemos el potencial de las vacunas contra ella», añadió. El ministro insistió en que la protección del territorio británico es la prioridad: «Simplemente no queremos arriesgarnos cuando tenemos que revisar el cuarto paso para levantar las restricciones el 21 de junio».

El Gobierno añadió además siete nuevos destinos a los que está totalmente prohibido viajar. Se trata de Afganistán, Baréin, Costa Rica, Egipto, Sri Lanka, Sudán y Trinidad y Tobago. En este grupo ya estaban un buen número de países de Sudamérica y África. Sólo los residentes en el Reino Unido pueden desplazarse hasta ahí por motivos justificados y excepcionales. A su vuelta, deben pasar 10 días de cuarentena en un hotel, con los gastos por su cuenta y del que solo podrán salir con dos test PCR negativos.

«Un gran golpe»

De todos los cambios, la inclusión de Portugal en la lista ámbar es el que causa mayor confusión y malestar. El nuevo listado entrará en vigor el próximo martes para que los turistas que se encuentran allí puedan regresar. Fueron los que prepararon las maletas el 17 de mayo, cuando el Gobierno dio vía libre a los británicos para viajar a uno de sus destinos favoritos. El cambio pilla a muchos con los paquetes de vacaciones comprados.

La noticia del cambio causó una caída inmediata en bolsa de las acciones de aerolíneas y compañías de viajes. En el sector cundía la indignación. En declaraciones a la cadena ‘Chanel 4’, Karen Smart, directora ejecutiva del aeropuerto de Manchester pidió transparencia al Gobierno. «Hemos estado trabajando con él para poner en marcha el sistema de luces que hemos visto ahora. Lo que no hemos tenido es transparencia por parte del Gobierno sobre cómo toman las decisiones», lamentó.

Baleares y Canarias

«Hemos proporcionado datos que sugieren que otros países han hecho grandes progresos en las últimas semanas y hay casos con niveles más bajos que en el Reino Unido. Lugares como Baleares, Canarias, las islas griegas, simplemente no pueden entender cómo no se las ha tenido en cuenta para la lista verde ahora. Pedimos al Gobierno que sea transparente sobre la forma en que toma las decisiones», expuso Smart.

Para la agencia lastminute.com, la revisión y los «continuos cambios» son «un gran golpe para los turistas británicos y para toda la industria». Johan Peter Lundgren, director ejecutivo de la aerolínea Easyjet también condenó la actualización de los listados. «La decisión que se ha tomado es injustificada e irracional. Nos aísla de Europa y del resto del mundo. Espero que la reconsideren. Es muy confuso para los británicos», afirmó Lundgren.

El Gobierno busca reactivar los viajes del Imserso a partir de octubre

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, afirmó ayer en Benidorm que el programa de vacaciones sociales del Imserso estará operativo en octubre, «como habitualmente». Valdés precisó que el martes se abordará en el Consejo de Ministros el primer acuerdo presupuestario sobre el programa y que una semana después se acordará la licitación. Así, según sus previsiones, el programa podrá comenzar en octubre con los primeros turistas senior viajando a los destinos escogidos.