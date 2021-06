"El teletrabajo no traerá una revitalización de las zonas rurales en declive"

«Hay que garantizar el acceso equitativo a los servicios mínimos en todas las zonas, pero la despoblación no es un problema que afecte a mucha población». Esta es una de las muchas ideas que se extrajeron del segundo seminario web de la serie Retos 2030 de la Economía y la Sociedad Española, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ,que analizó ayer el avance de las urbes frente a la despoblación. En el seminario telemático expusieron sus conocimientos Diego Puga (Premio de Economía Rei Jaume I 2020) y Francisco J. Goerlich (catedrático de la Universitat de València e investigador del Ivie).

Puga apuntó que esta densidad se debe al «atractivo de las ciudades», que tienen beneficios como el aumento de servicios o empleo, pero también costes como la congestión o la acumulación de contaminación. Las urbes son, según explicó el experto y premio Jaume I, «innovadoras, y más productivas» , por lo que «los conocimientos adquiridos son más valiosos» aunque esto, advirtió, «no va ligado a una mejor calidad de vida». Y ello, añadió, tiene implicaciones intergeneracionales. «Para los jóvenes es más difícil disfrutar de beneficios porque experimentan más los costes comparado con generaciones anteriores». Por poner un ejemplo, dijo, «un alquiler caro es un coste para un joven, pero un beneficio para la persona que lo arrenda». La clave está en encontrar el equilibrio pues «todo tiene costes y beneficios». Y para Puga, «solo podemos tener ciudades con densidad si tenemos otros lugares vacíos, eso afecta a mucho territorio pero a poca gente». El problema viene cuando no existe igualdad de oportunidades entre zonas.

El 87 % del territorio está vacío

Francisco J. Goerlich, por su parte, ilustra la geografía española con cifras. «El 87 % del territorio demográficamente hablando está vacío y esta cifra es inferior a a la de países de nuestro entorno», aseveró ayer el catedrático. En su opinión, este proceso de urbanización «continuará en el futuro». Y no es raro que con esta estructura geográfica de país, añade, los municipios en riesgo de despoblación sean muy elevados. «Este vacío de las zonas rurales afecta a mucho territorio, pero a poca población, apenas al 2,3 %», dice el investigador de la UV.

Pero, ¿el teletrabajo no fomentará que la gente viva en las zonas rurales? Para Goerlich, no. «En todo caso supondrá un esponjamiento de las ciudades y no una revitalización de las zonas en declive», opinó. Ambos coincidieron en que ante este fenómeno de densidad, por un lado y despoblación, por otro, es necesario aplicar políticas «adaptativas» que pasan por garantizar los servicios fundamentales para asegurar una vida digna sea en zonas urbanas o rurales. Un tipo de medidas que están «muy consensuadas socialmente», según Goerlich. Sin embargo, no abogan por políticas «de mitigación», es decir, de repoblación. Para Puga, por su parte, «no tienen sentido social».