La Mesa de Seguimiento de las Fallas -integrada por la Interagrupación de Fallas, las Federaciones de Especial y de 1ºA y Junta Central Fallera, entre otros colectivos- ha explotado frente a la nueva normativa anticovid implantada por la Generalitat Valenciana, publicada ayer en el DOGV y que será efectiva a partir del próximo 8 de junio. Con una fecha de celebración de las Fallas 2021 ya en el horizonte (del 1 al 5 de septiembre) la organización de los festejos se torna complicada ante las limitaciones impuestas. «No entendemos nada» y «los falleros no somos suicidas» son algunas de las declaraciones que ha hecho la mesa cuando se han apercibido de la regulación de las actividades festeras tradicionales.

En el punto 10 de la resolución de la Conselleria de Sanidad, el que apela a las medidas relativas a actividades festeras tradicionales ubicadas en los municipios valencianos, se señala que las sedes festeras reguladas en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, «podrán abrir para la realización de sus actividades habituales», pero con horario. Este es de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 23.00 horas, «sin que se pueda comer ni beber y con un límite de aforo del 75 %».

La mesa fallera ha exigido al departamento que dirige Ana Barceló que cumpla con la «desescalada prometida» para las sedes festeras. Los colectivos y asociaciones falleras consideran que existe un «agravio comparativo» con las comisiones en las nuevas restricciones, por lo que han instado a Sanidad a modificar la resolución e incluir en la misma «la promesa de la equiparación con las entidades culturales» y que se apliquen a las fallas los horarios de la hostelería para poder conseguir esa «tan deseada desescalada» en los casales.

Además han manifestado que esperaban una «mayor consideración» por parte de Sanidad tras la última reunión mantenida el pasado 10 de mayo, donde se dio luz verde a la celebración de las Fallas a partir del 1 de septiembre, si la situación sanitaria no se vuelve a complicar.

Desde la Mesa de Seguimiento se han preguntado «cómo es posible que no haya limitación de aforo en casas y calles y, en cambio, en los casales todavía tengamos que estar limitados». Así, los colectivos falleros no entienden que «se pueda comer en un bar y no en un casal, con las mismas condiciones y siguiendo el protocolo de seguridad y distancia», así como que se levante el toque de queda y se amplíe el horario de las actividades de ocio nocturno y a las comisiones falleras «se nos haga cerrar a las 23 horas». «Sinceramente, no entendemos nada», han añadido, al tiempo que han reivindicado que las Fallas «son cultura».