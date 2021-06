"La revolución del Bloc pasa por extender la soberanía a cualquier ámbito de la vida"

¿De las dos candidaturas del Bloc, con cuál se ve representada?

Con la de Àgueda Micó, porque siempre ha trabajado con un proyecto muy abierto y muy plural, que nunca ha dejado a ningún pueblo atrás ni ha dudado en arremangarse ante cualquier problema. Hay un desgaste de cuatro años de trabajo, pero es normal porque no ha dejado de trabajar.

¿Qué opinión le merece el resultado de la ponencia política?

La comarca de València ha presentado 70 enmiendas, entre ellas la del antifascismo que proponía Fran Ferri y tenemos un proceso riguroso y garantista. La ponencia política supone una revolución en el sentido de caminar hacia el soberanismo. Yo antes de militar en este partido he estado muy marcada por mi trayectoria profesional dentro de la soberanía alimentaria. Y extender la soberanía a cualquier espacio de la vida es algo que compro al cien por cien. Aunque lo que se busca es que lo compre la mayoría de la población a la que interpelas porque lo que quieres es gobernar para cambiar un territorio.

¿Y en el caso valenciano?

Lo que queremos es que las personas tengan capacidad de decisión, que los gobiernos municipales o autonómicos tengan soberanía sobre la toma de decisiones. Es que hablamos de que València, la tercera ciudad del Estado, no puede decidir si quiere tener un puerto más grande o no. Ya no es que la soberanía no resida en el pueblo, ni tan solo reside en el propio gobierno de la ciudad sobre una infraestructura que va a marcar un antes y un después.

¿Qué le parece el nuevo nombre Més-Compromís?

En la primera votación voté Ara y Més en la segunda vuelta, pero no soy experta en márquetin. La mayoría ha decidido Més. Hay quien dice que no nos han dejado decidir si queríamos cambiar el nombre, pero lo que yo veo es que ya hace tiempo que el Consell Nacional decidió un congreso de refundación y se entiende que las ponencias deben responder a esa refundación y que la imagen corporativa también tiene que dar respuesta a eso e ir de la mano.

¿La vía de crecimiento electoral sería la que ha seguido, por ejemplo, Más Madrid?

La vía es la de Compromís. Nosotros tenemos un espacio político en el País Valencià muy consolidado y muy fuerte. Nuestros pensamientos tienen que ser en función de nuestra realidad, aunque nos fijemos en otros movimientos donde te puedes ver reflejada, pero somos la tercera fuerza valenciana, gobernamos la Generalitat y la ciudad de València. Y esto se hace para consolidar los pueblos y consolidar la Generalitat. Cuando hablamos de municipalismo, yo quiero que el modelo de València se exporte porque está comprobado que nuestra forma de trabajar y nuestro modelo funciona. Yo lo que no quiero es que volvamos a elecciones y perdamos alcaldías como la de Sagunt, por ejemplo.

¿En qué momento ve al Bloc en València? los cargos relevantes los ocupa Iniciativa...

Yo lo que veo es que el Bloc en València hace un trabajo muy intenso con todo el equipo de gobierno. La portavocía del grupo la tiene el Bloc, somos el partido mayoritario del grupo, pero para nosotros lo importante es cuánto sumamos al proyecto. Y sumamos todo lo que podemos y nos sentimos muy identificados con las decisiones que se toman. Siempre habrá comentarios.

¿El congreso con delegados y con la pandemia ya estabilizada es lo más adecuado?

Siempre hemos apostado por un congreso asambleario y en el anterior, el debate fue justo al revés. La candidatura de Àgueda lo quería asambleario y la otra, no. Si hay una candidatura que tenga bandera de congreso asambleario esa es la de Àgueda Micó.