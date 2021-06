Mientras unos 90.000 docentes comienzan a recibir un SMS de la Conselleria de Sanidad en el que les informa sobre la posibilidad de rechazar Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca, a otra parte del personal educativo se le abre la oportunidad de recibir la vacuna que no pudieron o no quisieron durante el mes de marzo. Un porcentaje que se sabe minoritario, pero del que se desconoce su número exacto hasta que los listados estén actualizados.

La Conselleria de Educación remitió esta semana una carta a los centros para avisarles de que podían inscribir «a todo el personal docente o no docente que no haya recibido la primera dosis de la vacuna en marzo/abril» para una reciente inmunización. El listado de abrirá a partir del lunes y estará disponible hasta el 10 de junio, miércoles, aunque no se indica cuándo sería esta vacunación.

En este proceso podrían inscribirse aquellas personas que se hayan incorporado a sus puestos de trabajo en colegios o institutos después de que se diera el primer proceso de inmunización masiva de este colectivo que comenzó en un primer momento el 15 de marzo y que, tras una paralización inicial, se reanudó entre el 26 de marzo y el 1 de abril.

En esta nueva llamada también podrían incluirse aquellas personas que no acudieron pese a estar registradas en los listados, bien por decisión personal o bien porque las indicaciones médicas eran contrarias, como haber pasado la covid en un periodo no superior a seis meses o estar embarazada. Según los datos que facilitó en su momento la Conselleria de Sanidad, el 16,4 % de los convocados no acudió a la cita con el fármaco contra la covid.

En aquellos momentos la primera dosis al personal educativo estaba fijada con AstraZeneca, que estaba autorizada primero para menores de 55 años, posteriormente se abrió hasta los 65 hasta que finalmente se suspendió para los menores de 60 años, un problema que ha provocado los líos respecto a cómo completar la pauta de este colectivo. Esta suspensión provocará que a las nuevas citaciones no se les vacune con el suero de Oxford sino que se les inmunice probablemente con Pfizer, igual que al estudiantado en prácticas.

Respecto a la segunda dosis de los cerca de 90.000 trabajadores del ámbito educativo, muchos de estos están recibiendo ya el SMS de la Conselleria de Sanidad en el que les informan de que serán convocados en breve para recibir Pfizer, pero que si no aceptan este fármaco (diferente al del primer pinchazo) tienen la posibilidad de renunciar a él a través del enlace que aparece en el mensaje de texto.

Una de las dudas que sobrevuela la vacunación de este colectivo es dónde, cómo y cuándo será. La cuestión está en si volverá a ser en un punto de inmunización masiva con una cita especial para todo el personal de un mismo centro cerca precisamente del lugar de trabajo o si esta será de manera individualizada con convocatorias personalizadas en el espacio vacunal correspondiente más próximo al paciente. Esto es, si un docente que trabaja en un colegio de Castelló, pero vive en València, será vacunado de nuevo en Castelló junto a sus compañeros como la primera vez o si lo será cerca de su casa.

En el SMS recibido de momento por el personal educativo se indica que todas las citaciones para las segundas dosis de los que se vacunaron con primera de AstraZeneca, «independientemente de donde se les administra la primera dosis, serán citadas en los dispositivos para la vacunación de la Conselleria de Sanidad, espacios de vacunación masiva o centros de salud» que llevan a cabo esta.

Según ha podido saber Levante-EMV desde el FSIE, sindicato mayoritario de la concertada, han informado a sus afiliados que la citación será «individualmente» por lo que «no habrá convocatoria general a los centros». Esta, según el sindicato, será en el punto de vacunación más cercano de los 133 que actualmente están en marcha al centro sanitario al que está adscrito cada trabajador.

De hito en hito. La vacunación contra la covid en la Comunitat Valenciana acumuló ayer un nuevo logro en su avance. Después de que el jueves se alcanzase el millón de personas inmunizadas de manera óptima y batiera el récord de pinchazos en un día, con más de 100.000, ayer superó los dos millones de personas que cuentan ya con, al menos, una dosis contra la covid.

En total, según informó el departamento autonómico, son 2.008.992 las personas a las que les ha llegado la vacuna contra la covid. Esto supone que cuatro de cada diez habitantes de la Comunitat Valenciana cuentan ya con la protección que ofrece una dosis. Asimismo, son 1.048.494 personas las que tienen la vacunación completa, esto es, con dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una de Janssen y representan el 20,9 % de la población de la Comunitat.

Asimismo, la Comunitat Valenciana ha administrado casi tres millones de dosis desde que se empezó la inoculación de la vacuna contra el virus el 27 de diciembre (2,9 millones) de los 3,3 millones de dosis recibidos hasta ayer. Esto significa que se han inyectado el 86 % de los viales recibidos mientras que una parte de ellos se reserva para segundas dosis.

Por edades, de los poco más de dos millones de valencianos y valencianas que superan los 50 años, 1,7 millones cuentan ya con una dosis (el 84,5 %) mientras que un 46,3 % (948.000) tienen la inmunización completa. Dentro de estos, dos de cada tres valencianos de entre 50 y 59 años han recibido ya una dosis contra la covid mientras que en los grupos superiores está al 100 % en mayores de 80, al 97 % en septuagenarios y al 89 % en sexagenarios.

