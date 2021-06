Uno de cada seis valencianos fallece sin dejar testamento

En 2018 se realizaron 6.590 expedientes en la Comunitat Valenciana para solicitar herencias, lo que supuso un 14,5 % respecto al total de fallecidos, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) fueron 45.330. En 2019 se contabilizaron en el Colegio Notarial 6.809 abintestatos, mientras murieron 44.016 personas, es decir, un 15,4 % de actos jurídicos de esta naturaleza.

En los primeros seis meses de 2020, según el último dato disponible en el INE, la cifra de fallecidos en la Comunitat Valenciana fue de 24.398 (con un aumento considerable de muertos debido a la pandemia), mientras que se hicieron 2.350 abintestatos en esos primeros seis meses, un 9,6 % del total. El menor porcentaje hay que entenderlo por el confinamiento de la población, lo que paralizó este tipo de actos que se realizan ante notario.

Para el decano del Colegio Notarial de València, Francisco Cantos, el porcentaje de abintestatos en relación al número de fallecimiento «es una cifra más que razonable», porque considera que siempre ha habido «mucha cultura de testar» en la Comunitat Valenciana y España en general, a la que considera «una cultura avanzada» en este sentido.

Sin embargo, Cantos explica que el porcentaje será mucho mayor «ya que entre todos los fallecidos hay mucha gente que no tiene que hacer la herencia, bien porque no tienen ningún bien o porque no tienen sucesores», explica el notario.

Los jóvenes cada vez testan más

En cuanto al número de testamentos, el Colegio Notarial de València ya cuenta con datos del primer trimestre de 2021 que adelanta Levante-EMV. Continúa en alza el número de últimas voluntades, como ya se observó el año pasado. Así, de enero a marzo se registraron un total de 21.243 testamentos en la Comunitat Valenciana, un 18,5 por ciento más que el mismo periodo de 2020, aunque hay que tener en cuenta que precisamente el mes de marzo se vio afectado por el confinamiento de la población.

Según el decano del Colegio Notarial, el aumento de testamentos «no parece que tenga relación directa con la pandemia», porque según Francisco Cantos «la gente joven cada vez testa más», aunque admite que pandemia «pueda haber algún tipo de repunte» en los siguientes meses, ya que los primeros se vieron afectados por el confinamiento y cayó el número de estos actos jurídicos. Cantos recuerda que en aquel momento «no nos dejaban entrar a hospitales a tomar fe de las últimas voluntades por el riesgo evidente».

Los testamentos más sencillos no suponen una gran inversión, en torno a los 36 euros sin copia para el que testa y unos 44 euros con la correspondiente copia. Por ello cada vez más la personas jóvenes realizan sus últimas voluntades. Según Francisco Cantos «es muy probable» que el número de testamentos aumente después de la modificación de la ley del Registro Civil, ya que al poder tramitar los trámites matrimoniales «muchas parejas aprovecharán y en el mismo acto harán las capitulaciones para la separación de bienes y el testamento».