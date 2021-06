Ciento sesenta millones de las ayudas del Plan Resistir se quedan sin solicitar

Solo la quinta parte del total de los fondos económicos de la primera fase del Plan Resistir Plus de la Generalitat Valenciana han sido solicitados por sus potenciales beneficiarios, pymes y autónomos. Hasta 160 millones, de los 200 que se habían presupuestado, no han sido demandados por sus posibles receptores: empresarios que tributen por módulos, empresas creadas en 2019 y compañías que han realizado cambios en su sociedad. Por tanto, ese montante económico no podrá se adjudicado ya aunque eso sí, se acumula para la segunda fase del Resistir que arrancará mañana lunes.

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha recibido un total de 13.338 solicitudes para participar en la primera fase del Plan Resistir Plus desde que se abrió el plazo para solicitar las ayudas el pasado 31 de mayo. Estas solicitudes supondrían un importe estimado de más de 40 millones de euros, considerando que todas ellas fueses válidas y recibiesen la cuantía máxima establecida. Todos los adjudicatarios de las ayudas recibirán un máximo de 3.000 euros. Por ello, fuentes de la Conselleria de Hacienda confían en que los beneficiarios puedan disfrutar del dinero a finales de junio, que sería cuando se les ingresaría en sus cuentas bancarias. «Trabajaremos para que la resolución se produzca de la forma más rápida posible, especialmente en un contexto donde nos jugamos la recuperación y la definición del nuevo modelo económico valenciano», declaró el conseller Vicent Soler. Ahora, añadió: «Nuestro reto es poner a disposición de las empresas estas ayudas de forma inmediata con el objetivo de garantizar la supervivencia del tejido productivo y favorecer el mantenimiento de los puestos de trabajo».

«Para completar el proceso de solicitud, se han asignado 100 citas cada 10 minutos a partir del miércoles a las 8 horas, lo que permitirá que aproximadamente 7.200 solicitantes puedan concluir su solicitud durante la primera jornada», informaron fuentes de la Generalitat. No obstante, cada persona tiene un margen de siete días naturales para adjuntar la documentación necesaria, a contar desde el primer día hábil y hora indicado en la cita previa.

Segunda fase desde mañana

A la segunda parte de las ayudas del Plan Resistir Plus, que inicia mañana la fase de cita previa, podrán optar todas aquellas empresas y autónomos que tributen por el régimen de estimación directa de los 188 sectores económicos incluidos, por lo que previsiblemente el número de solicitantes será superior al de la primera fase. En este caso, la dotación total será de 447 millones a lo que habrá que sumar el dinero sobrante destinado a la primera fase y estará destinada a todos los empresarios y profesionales que acreditan una caída significativa (al menos el 30%) en su volumen de operaciones durante el periodo de la pandemia. Estas ayudas están entre los 4.000 y los 200.000 euros.

Igualmente, se podrá afrontar con estas ayudas el nominal de la deuda financiera, pública o privada, del que dispongan las empresas, siempre que se haya contraído antes del 13 de marzo. La cita previa para esta segunda fase se iniciará mañana a las 9 horas y concluirá el viernes 11 a las 23.59 horas. La resolución de estas ayudas no se realizará por orden de registro de la solicitud, sino por el impacto de la Covid en los negocios.