Los partidos agitan su vida interna en un año de cambios

Estabilizada la pandemia, que ha marcado social, económica y políticamente los últimos 15 medio de la vida de los valencianos, los partidos con presencia autonómica reactivan su vida orgánica para acabar de recomponer sus estructuras y engrasar la maquinaria para la segunda mitad de la legislatura, menos de 24 meses ya, que llevará hasta las próximas elecciones autonómicas, en principio la primavera de 2023.

Ningún partido escapa a los procesos orgánicos o de elección de nuevos liderazgos, en un año que ya ha dejado dos de los cambios de mayor impacto en mucho tiempo y que han revolucionado por completo el bloque de la derecha. Ni Isabel Bonig ni Toni Cantó, que en los primeros dos años de legislatura pugnaron por la hegemonía de la derecha, han sobrevivido políticamente al turbulento primer semestre de 2021. Cantó aún podría reaparecer en la escena política valenciana porque se ha demostrado que sus saltos resultan impredecibles y el nuevo referente de la derecha valenciana, Carlos Mazón, aún tiene un liderazgo por construir. Bastante más complicado de apuntalar será el de Ciudadanos, un partido sin autonomía propia en la Comunitat Valenciana y en espera eterna de lo que Madrid decida.

Aclimatado a las fricciones

Con un Consell del Botànic aclimatado a las fricciones entre socios tras la intensa experiencia que ha supuesto la gestión de la pandemia, la izquierda también se mueve. El que menos turbulencias tiene a medio plazo es el PSPV, donde aseguran que su líder, Ximo Puig, atraviesa su mejor momento. La elección de València para el congreso federal de octubre es un síntoma de que los procesos orgánicos pueden ser menos convulsos que los de 2017.

Compromís tiene la mirada puesta en el congreso del Bloc, que ha tenido que esperar un año por la pandemia y se celebrará el último fin de semana de junio. La facción mayoritaria avanza hacia una redefinición del ideario político con una nueva idea fuerza, la soberanía de las personas.

Podemos decide liderazgo estatal, un momento crucial también en clave valenciana porque se abre un pulso con Íñigo Errejón por atraerse a Compromís.

Citas clave a final de año con el congreso federal en València

Los socialistas no tienen citas internas hasta el otoño. Primero, el congreso federal del 15 al 17 de octubre en València y a finales de año, como fecha más probable, el autonómico o de ‘país’. El primero, el de la lógica reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE tiene como anfitrión a los socialistas valencianos, lo que ratifica a Ximo Puig como el barón territorial más cercano al presidente del Gobierno y una muestra de que los socialistas sitúan como referente las políticas del Consell. En el ámbito autonómico en el PSPV dan por hecho que Puig, al que sitúan en su mejor momento político, volverá a ser candidato a dirigir el partido tras dos mandatos. El congreso podría aflorar debates latentes desde el verano de 2017 cuando el sector de José Luis Ábalos organizó una candidatura exprés contra Puig, que logró el 42 % de los apoyos frente al 57 % del jefe del Consell. Pero el contexto, señalan, es hoy muy distinto porque Puig es aliado de Sánchez. El propio Ábalos, número dos, aseguró hace meses que lo que funciona no se toca.

La refundación del Bloc mueve los equilibrios de Compromís

Compromís es una coalición electoral cogida con alfileres pero que cumple once años como la marca más exitosa que ha tenido nunca el valencianismo. Su estructura interna (tres partidos) suele someterse a estrés cuando llegan procesos electorales y eso no se ha resuelto en una década. Su partido mayoritario, el Bloc, que promueve un cambio de nombre (Més-Compromís) abre el tarro de las esencias y busca en el congreso del 26 y 27 de junio una puesta al día para ampliar su base electoral con la relectura de su pasado, donde el soberanismo político pasa a ser el de las personas con un discurso más social y menos identitario. Hay dos candidatura, la de Àgueda Micó, con respaldo de una de las figuras clave del proceso, el conseller Vicent Marzà, reforzado como nueva referencia; y la del alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz. Nadie pone en duda el liderazgo interno de Mónica Oltra, pero el congreso agita equilibrios.

Reconfigurar un partido que pase página al hiperliderazgo

Podemos quiere pasar página con rapidez a la salida de su histórico líder, Pablo Iglesias. El relevo se hará en breve y tiene como giro más visible la sustitución del hiperliderazgo, que al final se convirtió en un problema, por las portavocías corales. La formación morada apuesta por una bicefalia con la ministra Ione Belarra al frente del partido y la vicepresidenta Yolanda Díaz como referente en el Gobierno. La dirección valenciana que comanda Pilar Lima ya ha cerrado filas con Belarra y Díaz e incluso verá reforzada su presencia en la próxima dirección estatal. La clave del nuevo Podemos es el regreso a la vía de las confluencias territoriales frente a la madrileñización de sus decisiones. En ese giro hay aún una batalla por disputar con su antiguo número dos, Íñigo Errejón, por la vía federal y el espacio verde. Y habrá un refuerzo de la mirada feminista. La mayor parte de dirigentes en Madrid y València son mujeres.

Una estructura provincial que no logra superar la interinidad

En un partido vertical, jerarquizado, de estructura centralizada y división provincial que rechaza el marco autonómico, el cargo de mayor presencia es la síndica en las Corts, Ana Vega, que a su vez es presidenta provincial en Alicante. Pero la formación de ultraderecha no acaba de superar sus direcciones interinas en la Comunitat Valenciana. Ha tenido gestoras durante meses tanto en València como en Alicante y la sigue manteniendo en la provincia de Castelló. Con todo, los representantes provinciales quedaron como meros delegados tras el congreso nacional previo a la pandemia y su capacidad de maniobra es mínima. El comité ejecutivo provincial en València lo lidera el síndic adjunto en las Corts José María Llanos, que también dirigió la gestora; mientras Ana Vega, cercana al dirigente nacional Javier Ortega Smith, lo hace en la provincia de Alicante. La diputada Llanos Massó dirige la gestora en Castelló.

Un liderazgo por construir para el relevo designado desde Madrid

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana acaba de completar un cambio de liderazgo en apenas unas semanas. La dirección de Pablo Casado aprovechó los días de euforia por el triunfo electoral madrileño del 4 de mayo para remover a la que durante seis años ha sido presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, y forzar su renuncia para dejar el camino expedito al nuevo líder, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. El alicantino ya es presidente tras arrasar a José Vicente Anaya este viernes y quedará entronizado en el congreso del 3 de julio, aunque el proceso interno ha sido más áspero de lo que Génova y el propio Mazón esperaban por la resistencia de Anaya a apartarse. Superado el trámite de la votación, el ‘zaplanista’ Mazón tiene por delante un proceso no exento de complicaciones para construir un liderazgo autonómico que aún no tiene. En principio dispone de dos años de margen pero con la rémora de no disponer del escaño de jefe de la oposición en el parlamento valenciano.

En busca de un giro milagroso que impida el naufragio total

Los resultados electorales del último año y medio han sido tan dramáticos que el proyecto Ciudadanos pende de un hilo. El goteo de bajas, incluida la del que fuera líder autonómico del partido, Toni Cantó, han dejado al partido muy tocado, prácticamente en barrena. Sin un referente claro en el ámbito autonómico donde la única figura ligeramente reconocible es la síndica Ruth Merino, Cs busca visibilidad para no quedarse sin opciones en las próximas autonómicas, que en principio se celebrarán dentro de dos años. El partido acaba de nombrar a Fernando Giner responsable de política municipal para toda España, pero Giner no es un referente autonómico y en el ámbito municipal tocó techo hace dos años. Merino no ha podido frenar las bajas en el grupo y su discurso se asemeja mucho al de Toni Cantó con la denuncia de imposición lingüística, la rebaja de impuestos y la mano tendida a negociar presupuestos.