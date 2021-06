Un artículo científico reciente analiza las temperaturas superficiales del planeta en los últimos 20 años, a partir de imágenes de satélite. La zona más cálida del mundo es el desierto del Lut en Irán con 80,8ºC, aunque también el desierto de Sonora en México tiene la misma máxima absoluta, aunque se da con menor frecuencia la temperatura máxima absoluta en la superficie que en el desierto de Lut. Por otra parte la temperatura más baja de la superficie de la Tierra se da de la misma forma que la del aire en la Antártida. Debemos tener en cuenta que no es lo mismo la temperatura de la superficie terrestre que la temperatura del aire, ya que el suelo tiene una mayor temperatura diurna que el aire, por la absorción de la radiación solar, y una menor temperatura nocturna para la irradiación del sol y la inversión térmica en la parte baja de la capa límite. Por eso las temperaturas extremas son más exageradas que la temperatura máxima absoluta del aire medida en una estación meteorológica, 56,6ºC en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, o la mínima absoluta atmosférica, -91,1ºC al Antártida. También en este trabajo se analiza la amplitud térmica diurna de la superficie terrestre, el lugar con mayor oscilación es el oeste de China, con 81,4ºC. Las zonas desérticas son las que registran las temperaturas más elevadas de la Tierra y con mayor amplitud térmica del planeta ya que la ausencia de vegetación y el aire seco favorecen el calentamiento del aire durante el día y favorecen el enfriamiento térmico durante la noche. Cuando hay vegetación en un lugar, especialmente en un bosque, parte del calor absorbido por la superficie no se emite en forma de calor sensible, lo que incrementa la temperatura superficial y temperatura del aire sino en forma de calor latente, incrementando la cantidad de vapor atmosférico, lo que impide que suba tanto la temperatura máxima como con un aire muy seco y también la temperatura nocturna baja menos por la noche con una mayor humedad relativa. En el caso del desierto de Lut el bajo albedo de la superficie, que es de color negro, favorecen la absorción de la radiación solar por parte de la superficie y un mayor incremento de la temperatura respecto otras zonas desérticas con una superficie más clara.