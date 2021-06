Convocan huelga general para convertir en fijo al personal interino

Los sindicatos Intersindical Valenciana, CNT y CGT han comunicado esta mañana a la autoridad competente la convocatoria de huelga del personal temporal e interino que trabaja en las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para el próximo 18 de junio.Un acto de protesta que cuenta con la participación de la Coordinadora Valenciana de Empleados públicos en Fraude de Ley, a la sazón promotora de la iniciativa.

A esta acción están llamados, trabajadoras y trabajadores de todos los ámbitos sectoriales públicos, sea cual sea la modalidad de su relación laboral, funcionarial, estatutaria, laboral, indefinidos no fijas, etc. Fuentes de la coordinadora indicaron en un comunicado ue el objeto de la huelga es exigir el fin del problema de temporalidad en las relaciones laborales y administrativas en las administraciones públicas. En concreto, se exige la modificación del Estatuto Básico del Empleado público para establecer sanciones en las Administraciones que abusen en un futuro de la temporalidad. Una sanción que, añaden debe ser "suficientemente disuasoria como para prevenir el abuso y a la vez protectora de los derechos laborales del personal víctima de estas prácticas". En suma debe enmarcarse en la Directiva Europea 1999/70/CE y en la sentencia del pasado mes de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para el colectivo, la única solución es la consolidación o la fijeza del personal interino.

En este sentido, consideran necesario introducir modificaciones legales y normativas "que permitan la consolidación de la ocupación del personal que actualmente se encuentre en situación de abuso de la temporalidad".

El colectivo denuncia la convocatoria de oposiciones masivas por parte de las diferentes administraciones que solo pretenden estabilizar las plazas y no a las personas, prescindiendo de cualquier consideración hacia las personas víctimas del abuso. Además, tal como contó este diario, las pruebas, centradas en la memorización de temarios, son a veces díficiles de sortear para muchas personas aspirantes.

El colectivo y los sindicatos firmantes rechazan frontalmente la reforma planteada desde el Ministerio de Política Territorial ya que la consideran una "amenaza" contra el personal temporal. La propuesta de Iceta, que entre otras cuestiones plantea prohibir que una persona interina esté más de tres años ocupando un puesto, no es, para el colectivo una solución al problema. "Lo agrava todavía más, puesto que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, con el despido forzoso y sin indemnización, no aporta soluciones a la temporalidad e, incluso, promueve la precarización de las plantillas: pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza las y los usuarios del servicios públicos, por lo cual cuestiona también su continuidad y no contempla ninguna solución al colectivo actual de personal en abuso de la temporalidad", advierten.

Suspensión de ofertas de empleo público

De este modo, además de exigir la retirada inmediata de la propuesta del ministro del ramo, Miguel Iceta y exigen la suspensión de las ofertas de empleo público de estabilización, la exclusión de las plazas ocupadas por personal en abuso o el establecimiento de una garantía de permanencia del personal que resulte afectado por su ejecución.

Los convocantes solicitan la participación del conjunto de los empleados públicos en la jornada de huelga y a las movilizaciones que se convoquen por ese día.

La coordinadora valenciana lleva ya meses protestando por la situación del colectivo con diferentes acciones. Además, a título individual varias empleadas de diferentes administraciones de España se encuentran en huelga de hambre desde hace meses. Entre las que secundarion esta acción, figura Maria Jesús, funcionaria de carrera de la Generalitat en Alicante que estuvo en huelga de hambre (sólo ingería líquidos) entre el 6 de abril y el 22 de mayo. Otras mujeres siguen en esta situación.