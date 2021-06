El Gobierno indultó a 144 valencianos condenados en la última década

Una práctica que no es nueva y que se ha consumado desde 1996 un total de 10.652 veces en España, según los datos de la misma fundación. El año 2000, con el cambio de siglo, es el ejercicio que más indultos registra tanto en ámbito nacional como en la Comunitat Valenciana, cuando Margarita Mariscal de Gante era ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar. En la autonomía se registraron 88 indultos (1.744 en toda España). La gracia de indulto disminuyó en número en los primeros años del siglo XXI, y tuvo picos en 2007 y 2012.

La quinta autonomía

La Comunitat Valenciana es la quinta autonomía con más indultos, solo por detrás de Madrid (2.125), Andalucía (1.908), País Vasco (1.318) y Cataluña (1.209). Entre los delitos que más se perdonan están los que van en contra del patrimonio y del sistema socioeconómico, donde se incluyen 185 robos; los delitos contra la seguridad colectiva, destacando aquí las faltas contra la salud pública (240) así como las lesiones, falsedades o acciones contra el orden público.

Con todo, Aida Casanova, abogada penalista, matiza que el número de indultos es «ínfimo» aunque entiende que haya polémica por lo que se han de tramitar «con todas las garantías». Dice la letrada que los indultos que se aprueban no llegan ni al 1 % y muchas veces se solicitan para retrasar la entrada en prisión. El perdón penal lo puede pedir cualquier persona y solo si hay una sentencia firme. Por norma general, «no se conceden indultos a reincidentes, tiene que ser la primera vez que cometes un delito», detalla. A veces, relata Casanova, son los propios tribunales condenatorios los que solicitan al Gobierno la gracia del indulto. «Hay veces en los que el tribunal entiende que no le queda otra que condenar pero por razones humanitarias y sociales la condena no va a reparar nada, sino todo lo contrario».

Y menciona el caso de Juana Rivas. Y el de una persona que cometió un delito en una etapa en la que era adicta a estupefacientes y que en el momento de ser condenado había rehecho su vida e incluso realizaba acciones de concienciación en organizaciones. «En ese momento ir a la cárcel y todo lo que eso conlleva no reparará nada, en estos casos creo que el indulto es necesario», dice.

Con todo, Casanova recuerda que la ley de Indulto data del año 1870. «Es anterior a un sistema democrático, ¿cómo está hecha pues esa separación de poderes?», se pregunta. No hay obligación de expresar los motivos por los que se pide el indulto. Pero se ha de rellenar un documento con toda la información del caso y entregarlo al Ministerio de Justicia, que tomará una decisión en el consejo ministerial. Un fallo que puede ser revisado por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y este órgano puede anular el indulto del Gobierno, como pasó en la Comunitat hace unos años . El indulto, dice Casanova, «es necesario cuando la legalidad no puede actuar en cuestiones humanitarias o sociales de las personas juzgadas», pero insiste en que la tramitación de indultos es una práctica muy minoritaria.

El Kamikaze de Polinyà, un indulto que el supremo anuló

El Gobierno tiene «la última palabra» para conceder indultos, aunque el Tribunal Supremo los revisa y puede revocarlos. Una situación que se dio con el «Kamikaze de Polinyà», un hombre que circuló por la autopista en contra dirección durante 4 kilómetros y acabó con la vida de un joven que transcurría por la carretera. El autor fue indultado por el Gobierno pero el Tribunal Supremo anuló este perdón por no hallar «lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad», ya que el Ejecutivo no especificó las razones que le llevaron a adoptar la medida de gracia, por lo que «kamikaze de Polinyà» fue condenado a 13 años de prisión.