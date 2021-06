"Lo honesto es que el Bloc vaya de cara y no esconder que somos nacionalistas"

Con la del alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, por el coraje demostrado, él y todo su equipo.

¿Qué diferencia ve respecto a la que lidera Àgueda Micó?

La de Àlex aporta savia nueva, aire fresco, lo que plantean es una regeneración a la forma con la que se han venido haciendo las cosas en el Bloc. Tienen una visión desde el municipalismo para mejorar las estructuras del Bloc. Ese es nuestro estandarte y nuestra fuerza, el municipalismo.

¿Encuentra algo a faltar en las ponencias redactadas?

Sí, las ponencias abordan nuestra esencia y es como que se diluye nuestra identidad nacionalista valenciana. El Bloc es un partido valencianista que tiene muy claras sus raíces que es el nacionalismo y eso no se puede esconder porque es nuestro hecho diferencial y en las ponencias se aborda de forma genérica y, por tanto, se diluye, se descafeína.

¿Cree que en vez de diluirlo el partido debería sacar pecho?

Sí, es que tenemos que tenerlo claro y a partir de ahí hacer las políticas y gestionar el territorio desde nuestra perspectiva nacionalista y de progreso. Dentro de Compromís y fuera de la coalición no tenemos que escondernos, sino ir de cara, eso es lo honesto y no esconderlo que es lo que se hace en las ponencias.

¿A qué atribuye que se esconda ese nacionalismo?

Cada uno tiene su visión del partido y yo, que formo parte de la candidatura de Àlex Ruiz, lo que pienso es que no podemos esconderlo porque ahí están las políticas que nosotros queremos para los valencianos. La otra candidatura quiere expandirse y cree que esto puede restar, no sé son estrategias diferentes.

¿Qué le ha parecido el proceso de cambio de nombre, salvo sorpresa se llamarán Més-Compromís tras el congreso?

A mí no me ha parecido bien pero también tengo claro que el cambio de nombre no es el ‘quid’ de la cuestión, son otras cosas de organización. Pero sobre el cambio de nombre yo no participé en la votación porque nadie me preguntó si quería cambiarlo. ¿Es ahora importante cambiarlo? Tenemos muchas cosas que hacer. He visto una cortina de humo, hay más cosas que abordar.

¿Ha tenido el Bloc suficiente voz propia dentro del Consell?

Creo que se han empezado a hacer cosas. Pero nos ha faltado coraje para llevar a cabo las políticas que tenemos claras aunque yo reconozco que es muy difícil la gestión porque tenemos unos socios de gobierno. Pero sí, tal vez nos ha faltado tener más voz propia dentro de la coalición y fuera de la coalición para trabajar por el valencianismo de progreso.

Valore la gestión de cinco años de la actual ejecutiva.

El objetivo era coser el partido a través de los colectivos en el territorio y no se ha hecho. Queda mucho trabajo por hacer y si no crecemos ahora que estamos en las instituciones ¿cuándo vas a hacerlo? Ahí se ha fallado y no se ha conseguido encarar bien el reto que teníamos. No hemos conseguido hacer estructura de partido en las zonas castellanas.

De cara a los equilibrios en Compromís, ¿el congreso del Bloc puede generar interferencias, el mismo nombre parece una declaración de intenciones?

No creo. El Bloc, insisto, tiene que ir de cara dentro y fuera de la coalición y desde la lealtad y la fidelidad pero sin dejar de ser tú mismo. Todos tenemos claro que Compromís ha funcionado y se tiene que proteger Compromís.

¿Cómo ve que el congreso del 26 y 27 se decida por delegados?

La situación de la pandemia nos ha afectado a todos. La vía telemática hubiera sido lo mejor, habría garantizado más participación de la militancia, pero se tiene que respetar aunque la participación no será plena.

¿Por qué fracasó la ejecutiva de consenso de 2016?

Se comprobó pronto que no era una ejecutiva de consenso. Intentamos que saliera bien, pero tras el congreso no se generaron espacios para ir de la mano.