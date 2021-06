El puzle de alianzas agita la izquierda

En un contexto de alta polarización política y en pleno proceso de unificación en el bloque de la derecha, la politóloga Blanca Nicasio aventura que una gran fragmentación podría perjudicar al bloque de izquierda a la hora de lograr mayorías. En un escenario de trincheras ideológicas, los electores pueden ver con buenos ojos votar a una coalición de partidos si el objetivo es asegurar que no gane el otro bloque, según la analista. El fortalecimiento de los partidos de corte autonómico en las encuestas, a su juicio, despierta el interés de Unidas Podemos y Más Madrid por estrechar lazos con Compromís, lo que a la coalición «le podría interesar para frenar esa pérdida de apoyos» sin abandonar banderas ancladas al territorio. Nicasio sostiene que el éxito de Más Madrid ha abierto un atractivo espacio electoral que puede conectar con el discurso político de Compromís. En una línea similar, la exdiputada morada Àngela Ballester mantiene que en suelo valenciano se ha quedado huérfano una parte del electorado inicialmente atraído por Podemos y echa en falta un discurso verde potente que cree que el partido de Errejón ha sabido capitalizar en Madrid.

A nivel autonómico, Nicasio cree que la estrategia de una alianza de la izquierda estaría más dirigida a salvar a Unides Podem, ya que «si se extiende la idea de que está en caída podrían no alcanzar el 5 %». Aún así, la politóloga ve poco probable la unión y sostiene que la intención de Compromís pasa más bien por captar al electorado de Podemos.

Matrimonios temporales de conveniencia, infidelidades, ataques de cuernos, ruptura de lazos y pactos de no agresión. La historia entre Compromís y Podemos en suelo valenciano ha transitado por muchos vaivenes en el último lustro. Ambas fuerzas son rivales y a la vez fieles al Botànic, pero nada queda ya de aquella alianza estatal que forjaron para concurrir juntas (con EUPV) a las elecciones generales. La escisión de la corriente errejonista dio paso a un triángulo de amor imposible. Los valencianistas optaron por irse con la más joven, con Más País.

Mucho ha cambiado desde entonces. La marcha de Pablo Iglesias y su relevo por Yolanda Díaz al frente de Unidas Podemos apunta a un proyecto más transversal, integrador y abierto a nuevas confluencias con proyectos de la periferia, mientras Errejón intenta ampliar su plataforma estatal al calor de los buenos resultados del 4M con un discurso verde, feminista y confederal similar al camino que marca el congreso de Bloc. El avance de las derechas en las encuestas agita el debate sobre la reconfiguración del espacio de la izquierda, con coqueteos a tres bandas y acercamientos que se mueven en el frágil equilibrio entre estrechar lazos de colaboración y desestabilizar al adversario. Ni en Compromís ni en Podemos cierran la puerta a nada, pero también dejan claro que no hay alianzas en mente porque no hay citas electorales en el horizonte.

Este diario ha pulsado la opinión de media docena de referentes en la gestación de ambas fuerzas, implicados directa o indirectamente en anteriores aventuras compartidas, y todos ven por ahora lejanas nuevas experiencias similares. El exsecretario general de Podem, Antonio Montiel, sostiene que el objetivo de Compromís sería más bien fagocitar a los morados y aventura tensiones y disputas adicionales en los próximos meses porque los dos partidos -que a su juicio sufren desgaste- tendrán que marcar más claramente sus posiciones, diferenciarse y reivindicarse como imprescindibles en el Botànic para evitar que el PSPV de Ximo Puig capitalice todos los éxitos en la gestión. A nivel estatal, Montiel ve más factible la consolidación del pacto Compromís-Más País porque las heridas con Podemos «no se han restañado» y palpitan los rencores. «Me cuesta creer un acuerdo amplio con las tres fuerzas», mantiene, aunque lo supedita todo al calendario electoral. Unas elecciones anticipadas en 2022 cambiarían el escenario.

Enric Morera, histórico dirigente del Bloc, no cree en las «confluencias» (término empleado desde Podem) porque indican «subordinación», pero confía en la utilidad de las fórmulas cooperativas políticas y electorales en las que Compromís tiene gran experiencia. «Hay un espacio amplio, transversal y ubicado en valores emergentes que no están situados a la izquierda del PSOE. Son más bien posiciones de los de abajo, hacia un sistema que no da respuestas sociales ni económicas en muchos aspectos», indica Morera, que deja claro que la postura de la coalición ha de «pensar siempre en la sociedad que queremos servir desde nuestros valores». Otras figuras del Bloc coinciden: lo imprescindible es respetar la esencia de Compromís, su valencianidad y la autonomía de sus diferentes patas.

Fomento de la cooperación

Una de ellas es Iniciativa. El partido liderado por Mónica Oltra ha tenido esta semana una cita con En Comú Podem en un clima de gran sintonía. Pasqual Mollà, uno de los artífices del partido y habitual negociador de Compromís, enmarca la reunión dentro de las relaciones «normales» entre coaliciones. Ahora, asegura, los esfuerzos se centran en gobernar y en generar una cultura de colaboración para mantener mayorías progresistas, dentro de la cual no se descartan opciones de confluencias electorales «en un futuro». La suma de fuerzas no tiene por qué dar un resultado mayor, opina la exdiputada morada Fabiola Meco. Para ella, la clave estará en si Unides Podem es capaz de rentabilizar su presencia en el Gobierno y mantener su cuota de votantes o si encara las autonómicas con malas perspectivas en los sondeos y cerca de la barrera del 5%. Meco destaca de Compromís su fortaleza en los municipios y observa a los morados «muy diluidos».

La también exdiputada de Podem Àngela Ballester, que compartió la lista de A la Valenciana con Compromís al Congreso en 2016, tampoco ve ni posible ni deseable la confluencia más allá de algún momento puntual que así pueda requerirlo. «Lo de la unidad de la izquierda es un mantra que repetimos pero no es cierto. Nada asegura que la unión dé más votos cuando se representa a electorados distintos», zanja.