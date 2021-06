"La UPV ha salido reforzada y ha reaccionado muy bien ante las crisis"

El profesor Francisco Mora (Elx, 1968) ha vuelto a su despacho de la Escuela de Telecomunicaciones que, hace unos días, adecentaba y ocupaba de nuevo, después de dejar el rectorado de la Universitat Politècnica de València (UPV) en manos de José Capilla, quien mañana cumple su primera semana en el cargo. Mora, que ha dirigido con talante la Politècnica, asegura que los números rojos que sufren las universidades en los últimos años le obligaron a gestionar de una manera diferente, pero defiende que la UPV se ha fortalecido, y habla con orgullo de los estudiantes.

¿Cómo es el último día de un rector, tras ocho años en el cargo? ¿Es agridulce despedirse con la distancia que marca la pandemia? ¿Qué llegará a partir de ahora?

He dado las gracias a las personas con las que he trabajado muy intensamente.

Me lo imaginaba como está siendo, con la salvedad de no reunirnos en un acto mayor. Creo en la limitación de mandatos y que los cambios están bien. Estoy por una parte feliz por poder hacer otras actividades que ya tenía en mente; pero con sentimientos encontrados, aunque paso a otro plano, no me voy. Vuelvo a mi departamento, de Ingeniería Electrónica de la Escuela de Telecomunicaciones, con la ilusión también de acometer nuevas iniciativas. Desde otro puesto ayudaré a mi universidad y al equipo de gobierno para que salgan las cosas lo mejor posible.

Por el contexto que le ha acompañado, podríamos decir que uno de los titulares de su mandado es «Un rector entre dos crisis»: llegó a la universidad con la recesión económica de 2013 y se va con la crisis sanitaria. ¿Cómo ha marcado esto su gestión?

Ha habido dos crisis graves y eso obliga a dirigir y gestionar de forma diferente y hay que hacerlo bien para salir reforzado. Eso implica un nuevo modelo de asignación de recursos porque no es lo mismo que una época de bonanza. En la casa hay muy buena gente porque hemos salido reforzados y la universidad ha reaccionado muy bien.

Tanto las universidades valencianas como las del resto de España (a través de la CRUPV y la CRUE) han defendido que las instituciones se han mantenido por su esfuerzo, a pesar de tener menos financiación pública. ¿Cómo va a salir la universidad de la pandemia?

De esta crisis sanitaria que arrastra una parte social y económica tiene que salir de la mano de la sociedad, que se vea que la universidad ayuda a resolver problemas serios. Los años por delante van a ser muy importantes para perfilar las transiciones que debemos hacer como sociedad. Esta universidad va bien orientada, porque se ha apuntado desde el primer día a la sostenibilidad y la transformación digital y debe ser un ejemplo. Creo que va a hacerlo bien y acertará una vez más.

Dejando de lado las crisis, ¿de qué se siente más orgulloso? ¿Es Generación Espontánea uno de los programas estrella de la UPV?

Sí. Me siento muy orgulloso de las actividades con los estudiantes que hemos puesto en marcha. En época de recortes no se puede recortar a todo por igual, que sería lo más cómodo. Hay que priorizar y aquí se priorizó la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y lo demás quedaba supeditado. En ese contexto arrancamos programas como Generación Espontánea, con 30 estudiantes líderes en 2014 que ya son más de 2.000. También me quedo con el emprendimiento de los estudiantes, en lo que esta universidad es líder en España. Y por último, una gran sorpresa que surge, también impulsada por ellos: el voluntariado y el aprendizaje por servicio, con lo que 1.500 miembros de la comunidad universitaria conjugan formación al mismo tiempo que desarrollan un servicio a la comunidad. Es muy bonito.

Hablando de los estudiantes, algunos representantes decían en campaña que iban a echarle de menos. ¿Cómo ha sido la relación con ellos?

Fue muy emotivo porque me dieron una sorpresa y vinieron los ocho delegados de alumnos de estos años, cinco de ellos ya trabajando. Ha sido uno de los actos más bonitos como rector; me dejaron testimonios escritos de su experiencia y no me lo esperaba. Como les dije, el agradecimiento es hacia ellos porque nos han ayudado muchísimo; sin ellos no hubiéramos superado las situaciones difíciles. Entendieron el contexto y en todo momento estuvieron al lado.

Ya que hemos mencionado la campaña, ¿teme que quede una universidad dividida, por el resultado tan ajustado?

Se presentaron tres buenos candidatos y hubo mucho debate, pero esta universidad no se caracteriza por eso. La universidad desea lo mejor a Pepe Capilla y su equipo, que será lo mejor para todos y todas. No veo división.

Antes de las elecciones se habló mucho del profesorado. Es cierto que la UPV no sale malparada en cuanto a temporalidad, ¿pero puede mejorar la situación de los docentes investigadores (PDI)?

Claro que puede mejorar, hay cuestiones a resolver y la futura ley de universidades debe ir encaminada a ayudar, reconocer y valorar mejor al profesorado. Hay camino a hacer también.

En este sentido, sigue pendiente el convenio...

Correcto. Ojalá se resuelva pronto porque todo el personal laboral tiene en él unas expectativas muy grandes. Lo más difícil está, que es llegar a un acuerdo, tras dos años y medio negociando. Se hizo una prefirma y no pudo ser porque el Ministerio de Hacienda no autoriza la firma por cuestiones de leyes presupuestarias. Debe hacerse. Por favor, que se resuelva lo antes posible.

Ha comentado que la universidad va a salir reforzada, ¿cómo cree que saldrá adelante la sociedad de la situación actual?

A diferencia del 2013, en caída libre y sin saber hasta dónde iban a llegar los recortes y con la presión externa de la intervención; ahora la recuperación ya se constata y hay una ayuda de Europa importantísima. Cómo seremos dentro de seis, ocho o diez años dependerá de aprovechar esa gran aportación para hacer transformaciones en la administración, tejido productivo y universidad. Si lo hacemos bien, la crisis es una oportunidad. Tenemos los mimbres para salir reforzados, pero depende de nosotros; nadie de fuera nos va a rescatar, está en nuestra mano.

Dice que esto puede ser una oportunidad: ¿También para Europa, después de un periodo complicado para la Unión?

Claro. Tenemos la fortuna de estar en Europa, que es casi un milagro. Un continente que mantiene una ayuda social, una protección del Estado de bienestar sin parangón en el resto del mundo. Somos casi una isla, el 7 % de la población. Europa se juega mucho porque geopolíticamente Asia —con China a la cabeza— y EE UU plantean desafíos importantes y Europa tiene en su mano ser un seguidor de las dos potencias o liderar y ser la tercera con un modelo diferente. Europa es muy atractiva, pero mantener eso no está asegurado y puede cambiar. En ciencia, tecnología, conocimiento e innovación tiene que ser motor para sostener los valores y principios europeos. Y, si no tenemos liderazgo, eso automáticamente implicará una caída del bienestar.

¿En qué podríamos ser líderes o diferenciarnos?

Hay ámbitos donde nos llevan delantera claramente pero en otros, como el sector de las energías limpias, medio ambiente, la sostenibilidad —que es transversal y vale para la ingeniería, el arte, la química, o la farmacología...— Europa tiene un liderazgo muy fuerte, es referente y no debe perderlo. También tenemos mucho que decir en la transformación digital entendida en el sentido más amplio, la inteligencia artificial, el 5G... que afecta a muchos sectores, como la automoción, la construcción, el naval o el biológico.

Para acabar, en pandemia se le ha dado más relevancia y han pasado a primer plano ámbitos como la investigación, antes olvidados o desconocidos. Por ejemplo, se han seguido todas las fases para elaborar las vacunas. Ahora que la ciencia ha sido la respuesta, ¿se le da más importancia?

Totalmente. La ciencia y el conocimiento se han puesto encima de la mesa como la respuesta a esta crisis. Si bien en anteriores las soluciones se han buscado en otros sitios —en la Gran Recesión, en el FMI y la OCDE; la Gran Depresión del 29, que dio origen al Banco Mundial; de los conflictos bélicos surgieron las Naciones Unidas o la OTAN...—esta crisis debe dar pie a que gestionemos bien la colaboración internacional en ciencia, tecnología y emergencias. Llevo en ciencia muchos años pero nunca he visto una colaboración tan importante como la que ha surgido por la covid-19. Las relaciones que se han forjado, las colaboraciones entre países... a todos los niveles, no sólo en farmacología. Tenemos que aprovechar eso, esas redes. Hay que potenciarlo con organismos internacionales. No sé si la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede ser el embrión, pero está claro que necesita una estructura mayor para las crisis, que cuando llegan son muy duras. Hay que apostar por la ciencia para afrontar los grandes retos que tenemos (en demografía, alimentación, comunicaciones, cambio climático...), que necesitan de grandes colaboraciones y una arquitectura para gestionarlas.