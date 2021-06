La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha confirmado hoy que en la Comunitat Valenciana ya se ha vacunado contra la covid-19 a "miles" de personas de otras comunidades y de la Unión Europea que permanezcan más de un mes en territorio valenciano. La titular de esa cartera, Ana Barceló, ha indicado que en la temporada estival que está a punto de comenzar estiman que vacunarán a más personas de este tipo, por la alta cantidad de turistas que recibirá la Comunitat.

Barceló ha reclamado en declaraciones a los medios "que haya una reciprocidad" por parte de las demás comunidades autónomas para que allí vacunen también a valencianos desplazados. Para ello, ha considerado que tiene que llegarse "un criterio único" con el resto de las autonomías españolas. La consellera ha comentado que el Ministerio de Sanidad "tiene que corregir" las dosis destinadas a la Comunitat para "seguir el mismo ritmo de vacunación con los valencianos". "Son vacunas que estamos destinando a esos desplazados", ha analizado.

Según Barceló, el procedimiento que se sigue con personas que permanezcan más de un mes en la Comunitat es colocarlas "al final" de los turnos de su franja etaria. En el caso de los ciudadanos europeos, la reciprocidad ya existe y está enmarcada dentro de un plan. "Tenemos que proteger a los que están en nuestro territorio, estamos protegiéndonos de la pandemia", ha dicho por su parte la responsable de vacunación, Lola Salas. En cualquier caso, las personas que estén menos de un mes en la Comunitat no gozan de este beneficio.

En el caso de ciudadanos extracomunitarios, fuentes de la conselleria han dicho a Levante-EMV que se vacuna a todas aquellas personas que cuentan, al menos, con una tarjeta SIP provisional.

"Por ser destino turístico, se va a producir una movilidad mayor, van a venir a la Comunitat muchos desplazados", ha aseverado Barceló, quien por otro lado ha indicado que eso "es bueno" porque significa que llegan más turistas a la Comunitat. Asimismo, se refirió a los valencianos que se van de vacaciones a otras comunidades y son llamados a vacunarse en la Comunitat: "estamos en estos momentos trabajando la comisión técnica, estudiando esa situación, para ver cómo podemos articular un mecanismo para las personas que vayan a estar fuera pues podamos vacunarlas antes o después con el fin de que no entorpezcamos o alteremos su plan de vacaciones".

Estudian empezar a vacunar a menores entre 12 y 17 años con enfermedades graves

Barceló ha asegurado que está "en estudio" un planteamiento para comenzar a vacunar a menores cuyas edades estén entre los 12 y los 17 años y que hasta el momento no han podido acudir a escuela como el resto de sus compañeros por ser pacientes de riesgo ante la covid-19. El estudio todavía no ha concluido y, según Barceló, enmarca a "jóvenes que reúnan una serie de criterios" y patologías. "Me gustaría aclarar que no es una vacunación de todos los menores", ha puntualizado Barceló, quien lidera una conselleria que en la actualidad ya inocula dosis contra la covid-19 a personas entre los 40 y 49 años. Hay que recordar, además, que las vacunas todavía no se han aprobado para su uso en menores de 12 años, de ahí la franja etaria que estudian vacunar.

El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y jefe de servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elx, Juan Navarro, especialista en este tipo de pacientes, ha considerado en declaraciones a este periódico que, entre los menores que pueden optar a vacunarse contra la covid-19 deberían estar aquellos que sean pacientes oncológicos, aquellos con leucemias y linfomas. También, los que sean enfermos renales en diálisis y necesiten trasplante y aquellos cuyas enfermedades crónicas afecten a los pulmones. "Probablmente, deberían a lo mejor plantearse también los grandes síndromes congénitos que afecten gravemente a la salud de los niños, en su mayoría enfermedades raras", ha analizado Navarro.

Navarro ha opinado "lo lógico es que (la vacuna) funcione y funcione muy bien", debido a que los niños tienen "mejores anticuerpos" que los adultos, y que aunque todavía no se haya experimentado en todas las edades, "las vacunas tradicionalmente se han puesto a niños". Por ello, cree que en el futuro sucederá algo similar a lo que pasa con la vacuna de la gripe, que se puede aplicar a bebés a partir de los seis meses de edad. Hasta ahora, niños y adolescentes de 12 a 17 años ya se pueden vacunar contra la covid-19 ya que los preparados de Pfizer y Moderna han conseguido la autorización para ello.