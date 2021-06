La 33ª edición de los Premios Rei Jaume I se han celebrado hoy en el Palau de la Generalitat y han reconocido el trabajo y la aportación al mundo de la investigación, y a la sociedad en general, de seis científicos en las categorías de Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendimiento.

Cuatro hombres y dos mujeres han recibido estos galardones que llevan aparejados un premio económico de 100.000 euros.

Inteligencia artificial, alimentación o astrofísica son algunos de los campos en los que se desenvuelven los premiados pero ¿cuál es el currículum de estos científicos?. Estos son los ganadores de los Premios Rei Jaume I.

Currículum de los ganadores de los Premios Rei Jaume I

Licia Verde, en la categoría de Investigación Básica

Es astrofísica teórica cuya investigación aborda cuestiones complejas como el origen, la composición, la estructura y la evolución del Universo.

Sus hallazgos sobre el Universo han jugado un papel crucial en nuestra comprensión actual del modelo estándar de cosmología. Las herramientas que ha desarrollado ahora son parte de los libros de texto de Cosmología.

Verde se mudó a Barcelona en 2007 con una prestigiosa posición ICREA y ha trabajado allí desde entonces. El jurado ha concedido este galardón a Licia Verde “cuyos estudios en Astrofísica Teórica abordan cuestiones complejas como el origen, la composición, la estructura y la evolución del Universo”.

Antonio Cabrales es catedrático del departamento de economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente, fue catedrático en el University College London y en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. También es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Europea de Economía y ex presidente de la Asociación Española de Economía. Tiene un Ph.D. en Economía por la Universidad de California, San Diego.

Ha trabajado en una amplia gama de temas: economía de redes sociales y el diseño de mecanismos, el aprendizaje y los juegos evolutivos, la economía experimental y del comportamiento y la organización industrial. Es editor asociado de Journal of Economic Theory, y anteriormente fue editor de Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy e Investigaciones Económicas, así como ex editor asociado de Journal of European Economic Association y SERIEs. Ha publicado en American Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies, Management Science, Review of Financial Studies, Nature Scientific Reports, PLoS One, Physical Review Letters y otras revistas académicas.

El jurado le ha otorgado este galardón “por sus contribuciones en el campo de la teoría de juegos, en la economía del comportamiento y experimental, y en el análisis de las redes sociales. Sus primeros trabajos se centraron en el análisis de la dinámica de los entornos económicos. A partir de ellos, sus contribuciones más recientes se centran en las dinámicas adaptativas, o si se prefiere, de racionalidad limitada. Su interés va más allá, y se extiende a un amplio abanico de políticas públicas -como educación, salud, y trabajo- para cuyo análisis utiliza un variado arsenal de técnicas ancladas en la teoría económica. A ello hay que añadir su continua presencia en los medios de difusión, orientando y contribuyendo a la discusión de los principales problemas de la economía española.”

Eduard Batlle, en la categoría de Investigación Médica

Obtuvo su licenciatura en Biología y el doctorado en Biología Molecular por la Universidad de Barcelona. Realizó una estancia posdoctoral con el profesor Hans Clevers (Utrecht. NL) tras una breve colaboración con Miguel Beato en Marburgo (Alemania). En 2004 se unió al Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) como Profesor de ICREA y director del Programa de Ciencia del Cáncer. Su investigación explora la conexión entre la biología de las células madre del colon y el cáncer colorrectal (CCR), y los mecanismos implicados en la metástasis y la inmunoevasión de los tumores. El jurado de la categoría de Investigación Médica ha otorgado el premio a Eduard Batlle “por su trabajo vanguardista en la inmunobiología del cáncer colorrectal. Sus contribuciones esenciales incluyen el descubrimiento de la jerarquía de las células madre en el tumor y la importancia de la señalización con TGF-beta del crecimiento y la comunicación entre las células tumorales. La elucidación de estos mecanismos ofrece un dramático potencial para la inmunoterapia y el control de las metástasis en estos difíciles tumores.”

Fernando Valladares, en la categoría de Protección del Medio Ambiente

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado, y premio internacional Mason H. Hale (Canadá, 1994).

En la actualidad es profesor de investigación del CSIC, donde dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La investigación científica sobre los impactos de la actividad humana en los ecosistemas terrestres de Fernando Valladares comenzó hace treinta años, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) que daría origen a los principales convenios para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Desde aquel entonces su actividad en el CSIC, en la Universidad de California y en diversas universidades de Madrid estuvo marcada por los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y posteriormente por las publicaciones de su homónimo de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES).

El jurado ha decidido reconocer al profesor Valladares por sus “contribuciones fundamentales para comprender las interacciones de las plantas de los bosques entre sí y cómo se ven afectadas estas interacciones por factores como la humedad, las concentraciones de carbono y otros parámetros que se ven modificados debido al cambio climático. Su trabajo muestra que existen límites a la capacidad de los sistemas ecológicos para adaptarse a estos cambios, lo cual es fundamental para comprender los verdaderos riesgos del cambio climático. También ha destacado en comunicar la importancia y la relevancia de su trabajo, y ha sido un líder en el establecimiento de nuevos experimentos a gran escala y en la dirección de grandes redes de colaboradores para buscar un conocimiento más profundo y capacidades predictivas.

Nuria Oliver, en la categoría de Nuevas Tecnologías

Esta alicantina es cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes), cofundadora de la Fundación Unidad ELLIS de Alicante, Científica jefa de Datos de Data-Pop Alliance y Asesora Científica jefe del Instituto Vodafone.

Se graduó primera de su promoción en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un doctorado en Inteligencia Artificial (IA) por el Massachusetts Institute of Technology (MIT, 2000). La candidata ha realizado contribuciones científicas fundamentales en métodos de Inteligencia Artificial (IA) para modelar el comportamiento humano a partir de datos y el desarrollo de sistemas interactivos inteligentes para construir habitaciones, ropa, automóviles y teléfonos inteligentes. El jurado de Nuevas Tecnologías ha valorado conceder este galardón a Nuria Oliver porque “ha desarrollado contribuciones científico-tecnológicas fundamentales en métodos de Inteligencia Artificial para modelar el comportamiento humano a partir de grandes fuentes de datos. Ha sido pionera en el uso de modelos gráficos dinámicos para reconocer interacciones humanas, con aplicación a sistemas de salud y bienestar entre otros ámbitos. En su trayectoria profesional destacan proyectos de impacto social en los que la ciencia de datos y la inteligencia artificial son la tecnología clave. Es un ejemplo de intraemprendimiento en el seno de una empresa multinacional, con 41 patentes y numerosas tecnologías aplicadas en nuestro entorno. En la presente crisis sanitaria covid-19, la Dra. Oliver lidera un grupo experto en modelos epidemiológicos computacionales de gran precisión para recomendar intervenciones que contengan la propagación del virus con mínimo coste. Una muestra de su compromiso social poniendo una tecnología de vanguardia al servicio de una gran crisis sanitaria.”

Benito Jiménez, en la categoría de Emprendedor

Ingeniero Agrónomo. MBA del IESE. Presidente, fundador y CEO de Congelados de Navarra SAU. Congelados de Navarra es una de las compañías líderes de Europa en la fabricación de verduras congeladas. Una empresa nacida en lo local, en el sector primario, la agricultura, que ha ido creciendo hasta convertirse en una multinacional. Emprendedor, hecho empresario, de primera generación y que ha creado una empresa multinacional.

Actualmente, dispone de cinco plantas de producción en España y una en Alemania, que además cuenta con delegaciones comerciales en Reino Unido y Estados Unidos. Su ritmo de crecimiento ha sido imparable y constante, que le ha llevado a cerrar en 2020 con una facturación de 225M € y una producción de 240K toneladas de verduras distribuidas por todo el mundo (exporta más del 60% de su producción). Emplea de manera directa a 757 personas y más de 2.000 empleos indirectos. El jurado de Emprendedor ha valorado su trayectoria empresarial que “comenzó en una multinacional para lanzarse a crear su propia empresa de producción de verduras congeladas con el objetivo claro de que su trabajo le hiciera feliz y poder estar en Navarra, su tierra. Destacan sus firmes valores empresariales y compromiso con su equipo, entorno y agricultores locales. Apostando por su sueño, llegó a vender su casa para construir su primera fábrica y a día de hoy cuenta ya con cinco plantas en España, en Alemania y una de nueva construcción en la India, así como delegaciones en el Reino Unido. Entre nuevos proyectos de expansión y objetivos, destaca su clara política en RSC, su compromiso con los ODS, la economía circular y con la sociedad.”