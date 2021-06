"El tercer reto: José Ramón Trillo, con un padre albañil. Tiene dos carreras y un máster el ingeniería electrónica además de cursar un doctorado en Inteligencia artificial. he leído su testimonio en prensa: Los estudios me ayudarán a abrirme camino, pero tal vez no en España.

Esto debe hacernos saltar las alarmas. Lo más importante es retener el talento de José Ramón y todos aquellos que se esfuerzan"