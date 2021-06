Casi 13.000 valencianos ya se han descargado el certificado verde o pasaporte covid con el que la conselleria de Sanitat abre las puertas al turismo por Europa sin necesidad de cuarentenas ni pruebas diagnósticas. Es uno de los pilares sobre los que el viejo continente pretende levantar la recuperación del sector turístico y facilitar el movimiento de personas con todas las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus. Sin embargo, para quienes son demasiado jóvenes para haber recibido todavía la pauta completa de la vacuna o no han pasado la enfermedad en los últimos seis meses todavía es necesario acreditar mediante una prueba diagnóstica que no se está infectado por coronavirus.

No hay alternativa. Ningún gobierno quiere que haya sospechas sobre la seguridad de los pasajeros y mantienen la obligatoriedad de acreditar que no hay infección activa entre quienes no están inmunizados por la vacuna o por haber pasado la infección. ¿Cuáles son las pruebas admitidas? En principio, cada gobierno está estableciendo unos criterios sobre las pruebas y la especificidad requerida para confirmar que no se está infectado. En el caso de España, por ejemplo, el Gobierno ha ampliado abanico de test permitidos para quienes lleguen a puertos y aeropuertos y todavía no dispongan del pasaporte covid.

Tipos de pruebas admitidos

Además del PCR, la prueba más cara, más lenta y más molesta por el hecho de requerir una muestra nasofaríngea, y el TMA (una prueba muy similar al PCR pero más rápida y barata) España admite también desde esta semana los test de antígenos. Con una pequeña muestra de sangre y de manera casi inmediata, estos test permiten detectar la presencia de anticuerpos en sangre contra el coronavirus. En función de cuál se detecte, el test permite descartar infecciones activas de infecciones pasadas y, por tanto, diferenciar entre pacientes enfermos de paciente ya curados y no contagiosos.

Además de esta facilidad en el análisis, los test de antígenos son mucho más baratos y en algunos países pueden adquirirse en farmacias y parafarmacias.

¿Cómo acreditar los resultados de estas pruebas?

Es aquí donde entra en juego el certificado verde o pasaporte covid. Los países de la UE han acordado crear una pasalera común para confirmar el resultado de todos estos test, tal como ya sucede con los vacunados o quienes han pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. En el caso de viajes dentro de España, como a Canarias o a Baleares, existe la opción de optar por un documento acreditativo que expida el propio laboratorio o clínica en la que se haya realizado el test. Sin embargo, y cuando entre totalmente en funcionamiento el pasaporte covid en julio, los datos de estas pruebas se recogerán directamente en el propio documento.