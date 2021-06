València mantiene la operación Paso del Estrecho con Argelia

La inauguración de la línea Valencia-Mostaganem supuso la inclusión del Puerto de València en la Operación Paso del Estrecho (OPE). Sin embargo, no fue hasta 2018 (tres años después de su puesta en marcha) cuando el Ministerio del Interior decidió hacer efectiva esta petición e incluir al recinto portuario en el operativo junto a los puertos de Algeciras, Tarifa, Málaga, Almería, Motril, Alicante, Ceuta y Melilla. La OPE dura tres meses (del 15 de junio al 15 de septiembre) y se planifica para coordinar la llegada de un gran número de personas que durante los periodos vacacionales viajan desde Europa a sus lugares de origen en el norte de África.

El pasado domingo, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí dio por suspendida la Operación Paso del Estrecho para este verano. Lo hizo mediante un comunicado y aunque la nota no citaba expresamente a España, sí anunciaba que el país se abrirá a la recepción de emigrantes marroquíes que quieran volver de vacaciones en barco «a partir de los mismos puntos de tránsito marítimo que el año pasado conforme a las mismas condiciones sanitarias».

Es decir, podrán recalar en Marruecos en ferris procedentes del puerto italiano de Génova o del francés de Sète, pero no del puerto de Algeciras, que queda excluido, como también los de Málaga, Motril, Ceuta y Melilla, habitualmente implicados en este movimiento y que no recibirán este año el tránsito de 3,3 millones de magrebíes. Son los que cada año integraban la Operación Paso del Estrecho, que el gobierno marroquí llama operación Marhaba.

Este es el segundo verano en el que este tránsito multitudinario de inmigrantes no se desarrollará en España. En 2020, los gobiernos de ambos países decidieron la suspensión de la operación, pues Marruecos no se encontraba en condiciones sanitarias de reabrir unas fronteras que había cerrado en marzo, con el inicio de los confinamientos por la pandemia.

El anuncio actual, sin embargo, no afecta ni al puerto de València ni al de Alicante que sí están incluido en la OPE que cada año prepara el Ministerio del Interior ya que las conexiones de las dos ciudades son con puertos argelinos y no marroquies. Eso sí, los gobiernos de España y de Argelia «están ahora en negociaciones ante la apertura de fronteras argelinas y aún no hay noticias concretas al respecto», apuntan fuentes del Puerto de València.

Desde la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, por su parte, aseguran que el esquema anunciado por Marruecos es similar al del año pasado y es «una decisión que respetamos y que se produce en un contexto de pandemia en la que hay que extremar la máxima seguridad. No hay ningún elemento que permita aventurar otros motivos que no sean los sanitarios, teniendo en cuenta además que la decisión tiene un impacto relevante para Marruecos y sus ciudadanos».

Por ello, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno mantienen preparados el diseño y los protocolos pertinentes «para aplicarlos en caso de que sí se produzcan movimientos de personas hacia Argelia, que en años anteriores representaron en torno al 10 % de los flujos de la Operación Paso del Estrecho, con especial incidencia en los puertos de Almería, Alicante y Valencia».

Más de 3 millones de pasajeros

España diseña cada año la OPE ya que solo en 2019, por ejemplo, supuso movimientos de 3.340.045 pasajeros y 760.215 vehículos entre las salidas y entradas hacia y desde Marruecos y Argelia.

«En esa edición, participaron por parte española más de 21.000 servidores públicos pertenecientes a numerosos organismos nacionales (departamentos ministeriales, comunidades autónomas, ayuntamientos, autoridades portuarias y otras instituciones), lo que supone un elevado coste para el erario público», explican desde la Delegación del Gobierno tras recalcar que en las Operaciones Paso del Estrecho participan «representantes de la AGE (la delegada y las subdelegaciones, Marina Mercante, Puertos del Estado, FCSE, DGT, Aemet, DSN, Política Territorial, Sanidad, y Asuntos Exteriores), pero también de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de organismos como Cruz Roja».