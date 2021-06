Entre el 21 de junio y el 12 de julio, con citación individual y en los puntos de inmunización correspondientes por empadronamiento y no por ubicación laboral. Sanidad y Educación informaron ayer de cómo será la inoculación de la segunda dosis de los cerca de 90.000 trabajadores del ámbito educativo que han de completar su pauta. Así, lejos de las citaciones masivas y por centros que se vieron entre el 15 y el 31 de marzo, en esta ocasión serán incluidos en la vacunación general en cualquiera de los 133 puntos de inmunización habilitados.

Ayer ya se comenzaron a recibir los primeros SMS dando la opción de una citación con Pfizer para completar la primera inyección que fue con AstraZeneca o, en caso de rechazarla a través de un enlace adjunto al SMS, poder completarla con el mismo fármaco que en la primera ocasión. Esta es la opción por la que, hasta el momento, se había decantado el 76 % de los valencianos menores de 60 años que tuvieron la oportunidad de elegir.

Asimismo, desde la Conselleria de Educación se ha comunicado a los centros educativos que informen de aquellas personas que no recibieron la primera dosis (porque no quisieron o porque no podían tras haber pasado la covid en menos de seis meses) para incluirles en un nuevo proceso en las próximas semanas.

Y mientras algunas personas recibían la citación para el segundo pinchazo, otras recibían un aviso de que no volverían a ser citadas por haber pasado la infección previamente. Así, se considera que tras haber pasado la covid, con un pinchazo de cualquiera de las vacunas se genera una inmunización óptima frente a futuros contagios.

Pero no fue el único embrollo con los SMS. El martes, las personas inmunizadas durante las primeras semanas de la vacunación de personas entre 60 y 69 años con AstraZeneca recibieron un mensaje en el que se les anulaba la citación que tenían pendiente. Desde la Conselleria de Sanidad, tal y como recogió este periódico, indicó que se trataba de un cambio de fecha porque la pauta entre ambas dosis se había dado para las 10 semanas en un primer momento y luego había cambiado hasta la 12.

No obstante, varias personas indicaron que se les anuló la cita pese a que entre las dos convocatorias ya había las 12 semanas que marca la actual pauta. El problema parece ser es que fueron citados para el mismo lugar que el primer pinchazo, espacios como el hospital de campaña de La Fe, que ya se han dejado de utilizar. Desde Sanidad insistieron en que volverán a ser citados «en breve», pero que se mantendrá la idea de que la segunda dosis sea a las 12 semanas de la primera.