Expertos en vacunas consideran que faltan dosis de AstraZeneca

Citas que se anulan, plazos entre dosis que se cambian, enlaces para escoger vacuna que no funcionan… la inmunización con AstraZeneca sigue generando confusión y desconcierto, no sólo entre la población, también entre los expertos en vacunas, que critican el hermetismo en la gestión de la Conselleria de Sanidad y apuntan a la falta de dosis como una posible causa de todo este lío. En todo caso, piden que la comunicación a la población sea transparente, para no generar más dudas.