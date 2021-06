Un juzgado de València investiga la muerte de una niña de 9 años encontrada ayer tarde sin vida por sus padres en su habitación, en un domicilio de València. La menor, que aparentemente no sufría ninguna patología, se acostó a dormir la siesta y, al ver que llevaba demasiado tiempo dormida, los padres se dieron cuenta de que no respiraba, por lo que llamaron a Emergencias. Una ambulancia de Sanidad acudió, pero los sanitarios ya no pudieron hacer nada por ella. La Policía Nacional, que constató que no había señales de violencia, ha asumido la investigación. Todo apunta a una muerte súbita.