El recorte del trasvase Tajo-Segura amenaza el 43% de la exportación hortofrutícola española

El Ministerio para la Transición Ecológica ha suavizado su discurso en cuanto al futuro del trasvase Tajo-Segura tras la manifestación de los regantes en Madrid, y no solo les ha ofrecido 500 millones de euros para mejorar la infraestructura hidráulica en la cuenca del Segura, sino que, incluso, la propia vicepresidenta Teresa Ribera ha reconocido en una reunión con los regantes que la contaminación del río Tajo no es culpa del trasvase si no de las aguas residuales mal depuradas que Madrid vierte al cauce. Esta semana el asunto está en un punto muerto, pero es inminente que la Confederación Hidrográfica del Tajo publique su propuesta sobre los caudales ecológicos en el Tajo en Aranjuez. En un principio se deslizó que de los 6 m3/segundo actuales se pasará a 8,52 m3/ segundo, lo que dejaría a Alicante y Murcia sin 130 hm³ de agua al año.

Fuentes conocedoras del proyecto apuntan que la Confederación estaría replanteándose en rebajar la cifra a 7m3/segundo. Una solución salomónica que ofrecería el Ejecutivo pero que, en principio, también rechaza el Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, ya que según sus cálculos, seguir perdiéndose 40 hm3 al año, que debieran suplirse por un agua desalada cara y que, además, tampoco existe en la actualidad. La desaladora de Torrevieja produce 80 hm3, y fuentes cercanas a los planes del Gobierno que la planta, si no se tuerce nada, no producirá 120 hm3/año hasta dentro de cinco. Lo que parece casi imposible es que el Ministerio deje el caudal del Tajo como está ahora mismo, salvo giro copernicano, apuntaron ayer fuentes que siguen de cerca los movimientos en el Tajo. El presidente del Sindicato Central, Lucas Jiménez, trasladó hace una semana a la vicepresidenta Teresa Ribera que los regantes no admiten ningún aumento del caudal, por lo que las espadas están en el aire. Tras la publicación del proyecto de Plan Hidrológico del Tajo hay seis meses para alegar y negociar y después quedaría la vía judicial.

En riesgo, por lo tanto, y según los técnicos, el 2,8% del PIB de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo (106.000 puestos de trabajo). La sustitución del agua del trasvase por la desalada provocaría, por otro lado, una fuerte factura energética, la que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del trasvase (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora, según advirtieron hace una semana las cámaras de comercio de las provincias afectadas por los recortes.

El Taibilla aconseja usar con sensatez el agua este verano

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla presentó el jueves su campaña para concienciar sobre el ahorro de agua este verano a los tres millones de habitantes a los que abastece de agua potable en 80 municipios pertenecientes a Murcia, Alicante y Albacete. Bajo el lema «El agua se agota, como el tiempo. No te pedimos que no la uses, tan solo que lo hagas con cabeza», la Mancomunidad difundirá su campaña hasta el próximo 30 de septiembre a través de los medios de comunicación, así como a través de su web y las redes sociales del organismo.