Presentar la declaración de la renta es obligado para aquellos que empezaron a cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020. Para adultos y para menores. Así, con independencia de sus ingresos, los beneficiarios de la ayuda deben declararla.

De hecho, no hacerlo supondrá «la supresión de la prestación», explican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aunque añaden que el trámite es sencillo «ya que desde la Agencia Tributaria cruzan los datos, y no hay que presentar la declaración en el INSS. Se deben seguir los pasos de la misiva porque no hacerlo supondrá un problema».

De esta manera, quien cobra el IMV desde 2020 ha recibido una carta en la que le explican qué debe hacer y cómo debe hacerlo, y si no es así debe preguntar en la Agencia Tributaria para evitar sorpresas ya que la declaración de la ayuda es de obligado cumplimiento.

El pasado mes de abril cuando comenzó la campaña de la renta, la Agencia Tributaria envió a los más de 460.000 perceptores del IMV en toda España (de los que más de 226.000 son menores de edad) una carta explicando los pasos que tenían que dar. En la Comunitat Valenciana, en diciembre de 2020, figuraban 20.712 hogares (donde vivían 59.303 personas, de los que 28.000 son menores) como perceptores de la ayuda. Esas personas son las que deben declarar la ayuda recibida.

En las cartas, que incluyen instrucciones sencillas para obtener el número de referencia con el que poder presentar la declaración, informan de que «los beneficiarios del IMV deben presentar declaración por IRPF, con independencia de la cuantía de sus ingresos; el IMV en sí mismo es una renta exenta y la gran mayoría de los beneficiarios no tendrán que incluirlo en su declaración, pero sí presentar declaración; sí que deberán declararse, como rendimientos del trabajo, las cuantías que superen los 11.279,39 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem) en el caso de que, junto al IMV, se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de comunidades autónomas y ayuntamientos. Solo se debe declarar, y tributar, por ese exceso; y que en la gran mayoría de supuestos, la declaración será muy sencilla, sin ingresos que incorporar y con cuota cero (ni a ingresar, ni a devolver)».

La Agencia Tributaria es consciente de que la problemática puede venir dada por quienes no han presentado la renta en otras ocasiones o lo deben hacer este año, por primera vez. Por ello, este organismo ha diseñado Renta Web «de tal forma que el contribuyente podrá, en la gran mayoría de supuestos de IMV, confirmar fácilmente el borrador que le ofrece la agencia. El contribuyente sólo tiene que volcar la información a Renta Web y confirmar la declaración. En los supuestos donde exista importe sujeto por exceder de la cuantía exenta, toda la información necesaria también se podrá volcar a Renta Web y confirmar de forma igualmente sencilla», afirman desde la Administración.

No afecta a la renta de inclusión

Sin embargo, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recalcan que la obligación de presentar la declaración no afecta a quien solo cobra la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

Para los supuestos de familias beneficiarias del IMV con hijos menores, la Agencia Tributaria recomienda presentar una declaración conjunta de todos los miembros si los progenitores están casados. En ausencia de matrimonio, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro declaración individual. Eso sí, todos deben declarar la ayuda a Hacienda, menores incluidos, algo que ya calificaron como un problema por parte de las entidades sociales.

Según los datos actualizados este mes de mayo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la actualidad figuran 31.602 hogares (donde viven 83.028 personas) como beneficiarios del IMV en la Comunitat Valenciana.