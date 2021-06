La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha precisado que el certificado covid digital no es obligatorio pero ha destacado que «tenerlo evita tener que pasar algunos trámites administrativos» y facilita viajar, dado que evita trámites y problemas para acceder al destino elegido. «Hay que insistir en el hecho de que este certificado no limita la movilidad a quien no lo tenga, pero sí que la facilita a quien lo posea», expuso la entidad. No obstante, ha señalado que en caso de tener que realizar un viaje fuera de España es siempre «importante» verificar las condiciones del país que se vaya a visitar «para tener claros los requisitos que se exigen en cada uno» de los territorios como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Así, apuntó que «cada país podrá imponer algunas medidas adicionales que será necesario conocer» antes de realizar el viaje. Avacu explicó que este certificado es «un documento unipersonal y gratuito que va a facilitar los viajes en territorio europeo», dado que evita que «las personas que lo posean tengan que cumplir con restricciones adicionales como cuarentenas u otras restricciones».

El médico internista y director médico del Hospital Vithas Aguas Vivas, el doctor Josep Esteve, recuerda la importancia de que las personas que hayan pasado la covid-19 se realicen revisiones de salud para «evitar complicaciones y detectar problemas que pueden producirse tras haber tenido la infección» y recuerda que hay secuelas poscovid persistentes que pueden afectar a la vuelta a la normalidad de algunas personas tras haber pasado la enfermedad. Así, Esteve recuerda que estas revisiones son aconsejables «especialmente a los pacientes que han estado hospitalizados debido a la enfermedad, pero también a aquellos que la han sufrido con sintomatología más leve». El objetivo de estos chequeos es comprobar si el estado de salud ha podido verse afectado tras la infección por coronavirus proponer un plan de actuación para manejar esas secuelas de covid persistente «que pueden llegar a ser muy limitantes en el día a día». «Fatiga persistente, dolores musculares, disnea o dolores articulares y musculares son las consecuencias más frecuentes, aunque el coronavirus puede tener también repercusiones sobre nuestro estado de salud mental», explica el doctor.