Las enfermeras de la Comunitat Valenciana denuncian que hacen entre 1.000 y 1.500 horas extra al día para que el plan de vacunación contra la covid-19 de la Generalitat se pueda cumplir. Después de que en las pasadas semanas la Generalitat no renovase el contrato a 1.103 enfermeras de las que se utilizaron como refuerzo en el sistema sanitario durante la pandemia —según el Sindicato de Enfermería (Satse)—, las profesionales del sector han comenzado a aceptar hacer horas extra fuera de sus turnos. Las horas extra, pagadas bajo los módulos acordados de 108 euros cada cinco horas de trabajo, son un plus económico que, según el sindicato, no compensa el cansancio que acumulan.

«Este esfuerzo comienza a pasar factura a las enfermeras valencianas. A pesar de su enorme profesionalidad, el trabajar mañana y tarde, e incluso festivos, está minando las fuerzas de nuestras valientes profesionales, un cansancio que se viene a sumar al que arrastran tras año y medio de lucha contra la covid-19», considera el Satse en un comunicado.

La Conselleria de Sanidad Universal tiene previsto contratar a centenares de enfermeras a partir del 1 de julio para cubrir sustituciones, algo que no convence al Satse. «En su lugar, la conselleria debería haber optado por continuar los contratos para reforzar a vacunación en junio y cubrir las vacaciones del personal de julio a septiembre», expresan. Las profesionales subrayan que están teniendo menos manos en el momento en el que la Comunitat inocula contra el coronavirus al sector más cuantioso de la población, las personas de 40 a 49 años.

Desde Sanidad Universal, fuentes de la cartera exponen a Levante-EMV que, aunque es cierto que se vacuna al sector más abundante de los residentes en la Comunitat, «el problema no es que sea el grupo con más gente».

El número de dosis es el mismo

Las autoridades argumentan que la cantidad de dosis que se reciben a la semana son «prácticamente las mismas» que las disponibles en las semanas anteriores. Por ello, la cantidad de vacunas diarias que se administran son parecidas y el número semanal está entre las 300.000 y las 400.000 dosis. Es decir, que se prevé que la vacunación de esta franja etaria dure, simplemente, más tiempo que las anteriores, y que el ritmo de inoculaciones no aumentará en el corto plazo.

«Hasta el momento se ha podido cubrir todo con el personal de la conselleria», inciden, por lo que la Generalitat no ven motivo por el que repescar a gente antes de julio, cuando lo harán para cubrir sustituciones de vacaciones veraniegas.

El Satse indica que en la actualidad hay 13.500 enfermeras trabajando —de ellas, 2.403 son refuerzos por covid-19 a quienes sí se renovó el contrato—, unas 1.000 en bolsa de trabajo que están bloqueadas para trabajar, más decenas de universitarias que terminan la carrera en junio y con las que Generalitat contará. El sindicato alerta de que la Generalitat ha «bloqueado» la situación administrativa de las enfermeras inscritas a la bolsa de trabajo —donde están las 1.103 enfermeras a las que no se renovó el contrato a finales de mayo—. Así, su estatus laboral ha pasado de «disponible» a «no disponible» y afirman que eso «impide que sean contratadas por los Departamentos de Salud antes del 1 de julio».

Sanidad registra tres muertos más y solo siete municipios suman más de 10 casos

La Conselleria de Sanidad sumó ayer tres nuevos fallecimientos, de los que uno correspondía a los últimos siete días, mientras que otro se asigna a enero y el tercero a diciembre de 2020. Tras esta notificación la semana se cierra con solo dos decesos correspondientes a junio, pues el fin de semana solo se actualizan los contagios en sábado. El número de muertos en la pandemia es de 7.445.

Respecto a los contagios, Sanidad registró ayer 182 nuevos casos en las últimas 24 horas, que son 14 menos que el jueves y 19 menos que el viernes de hace una semana (201), por lo que la situación es de estabilidad, con picos al alza y a la baja muy leves. La incidencia acumulada sigue en 40 casos por cada 100.000 habitantes y es la más baja de España. Y solo siete localidades han sumado en el tramo central de la semana más de 10 positivos nuevos. Los últimos datos por poblaciones confirman que, de martes a jueves, se detectaron 571 contagios en 115 municipios. València sumó 121 positivos, seguida de Elx con 52. La presión hospitalaria volvió a bajar a 121 ingresados (21 menos que el lunes). De ellos, 26 están en las UCI. Sanidad registró ayer 175 altas a pacientes de covid.