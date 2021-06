Veintiséis alcaldes afrontan multas de hasta 3.000 euros por eludir a la Sindicatura

Directo donde más duele. La Sindicatura de Comptes ha apercibido a 26 alcaldes valencianos y a los presidentes de 11 entidades comarcales por escaquearse y no rendir cuentas sobre los contratos que las instituciones que dirigen adjudicaron a lo largo de 2020. Todos ellos se enfrentan a la imposición de multas personales que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros y que tendrían que pagar de su propio bolsillo si no atienden con celeridad el ultimátum del organismo fiscalizador.

El conjunto de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana tenían hasta el pasado 1 de marzo como fecha límite para remitir la relación de contratos de obras y servicios firmados con empresas privadas durante el año pasado, el de la pandemia. Tres meses después de cerrarse el plazo, la Sindicatura ha decidido iniciar un procedimiento sancionador conminatorio contra los consistorios y mancomunidades rebeldes que han incumplido con creces el margen de tiempo concedido y ni siquiera han respondido a los requerimientos previos de información.

La reclamación va directamente dirigida a los máximos responsables de cada institución: si no presentan cuanto antes la documentación requerida, tendrán que asumir el pago de una multa que, tal como advierte el organismo de control, no podrán derivar en ningún caso a las arcas públicas. Se trata de la primera vez que la Sindicatura de Comptes lanza una advertencia de este calado a las administraciones locales por entorpecer su misión fiscalizadora en lo que se respecta a los contratos adjudicados por cada entidad. En anteriores ocasiones se han planteado sanciones a los ayuntamientos por incumplir la obligación de rendir sus cuentas generales anuales, pero no con la magnitud del proceso anunciado ayer. En enero, eso sí, 65 consistorios fueron avisados de que podrían perder el derecho a percibir ayudas autonómicas por su retraso a la hora de airear los balances. Muchos son reincidentes.

El importe definitivo de las multas se graduará calibrando diferentes circunstancias, teniendo en cuenta que para los pequeños consistorios no siempre es fácil atender las exigencias fiscalizadoras. Por eso, a la hora de determinar la cuantía, la Sindicatura valorará la importancia de la perturbación sufrida, la intencionalidad del apercibido y la actividad que hubiera podido realizar para cumplir, los medios materiales y personales disponibles, la capacidad técnica y económica de la entidad local, así como la proporcionalidad con la relevancia del incumplimiento constatado.

Reparto provincial equilibrado

Por provincias, el reparto de ayuntamientos y mancomunidades señalados en la lista negra está equilibrado: 11 en Alicante, 10 en Castelló y 11 en València. Los consistorios apercibidos por no librar la documentación sobre sus contratos son los de Altea, Benigembla, Benillup, Cañada, La Nucia, La Romana, Llíber, San Fulgencio, Torrevieja, Chóvar, Fuentes de Ayódar, La Vall d’Uixó, Les Coves de Vinromà, Navajas, Peñíscola, Teresa, Villamalur, Ademuz, Alcublas, Cheste, Fontanars dels Alforins, Gavarda, La Pobla del Duc, Massalfassar, Paiporta y Quatretonda.

Entre los organismos supramunicipales bajo la lupa sancionadora figuran las mancomunidades de La Foia de Castalla, Calpe, Murla y Vall de Laguar, la del Alto Mijares o la del Rincón de Ademuz, entre otras entidades.