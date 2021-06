"Ciudadanos será leal donde gobierna con el PP aunque ellos actúen de forma irresponsable"

La situación del partido siempre ha sido complicada. Nacimos en Cataluña y siempre hemos luchado contra corriente, contra los elementos. La situación no es diferente a cuando empezamos. El plan es volver a reilusionar al votante para que vea de nuevo en Cs el proyecto que se conoció en su momento: reformista, moderado, luchador contra la corrupción y que contaba cosas distintas.

¿La coordinación autonómica se puede llevar desde Madrid?

Soy diputada en el Congreso, llevo siete portavocías, pero voy a tener una agenda en València más intensa tanto con la sociedad civil como con las agrupaciones.

¿Han digerido la marcha de Cantó o ese golpe no se olvida?

Sí, al día siguiente. La vida sigue. Son momentos que uno no espera y pueden impactar. Y no se entiende lo que hizo cuando criticó a Ciudadanos por hacer lo mismo en Madrid que él aquí en las Corts: tender la mano a los presupuestos y apoyar en momentos de crisis sanitaria. Pero hemos pasado página.

¿Entiende que muchos de sus compañeros busquen acomodo en el PP para seguir en política?

Sí, desgraciadamente la tradición es de políticos profesionales y no la de un profesional que viene a prestar un servicio. Puedo entender que haya gente que no tenga dónde cobrar un sueldo y tenga que hacer carambolas cambiando de sombrero, de ideología o pasar de decir A a decir B. Lo entiendo, sí porque hay mucha gente así, pero en absoluto lo comparto.

¿En un partido de centro donde todos se van al PP, igual es que el partido no era de centro?

O los que se van no eran de centro. O no eran de Ciudadanos. Yo me acerqué en 2012 a Cs porque vi algo diferente, por ese afán regenerador y modernizador de las políticas públicas. Y sigo defendiendo lo mismo.

¿El PP va a por ustedes?

Es claro y notorio, el propio Egea (número dos del PP) dijo que abría los brazos a quienes se sintieran incómodos y huérfanos en Cs. Es una maniobra política a la luz del día, no se han escondido. Nosotros les dimos la llave de muchos gobiernos y somos unos socios responsables y fieles. Lo que ha hecho el PP en Granada (donde ha roto el acuerdo con Cs) es irresponsable.

¿Y qué harán en gobiernos que comparten en el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante?

Mantener nuestra palabra, somos un partido responsable allí donde gobernamos. A nivel nacional hay una relación cordial entre Inés Arrimadas y Pablo Casado, pero sabemos que el PP dice unas cosas distintas en unos territorios o en otros, habrá que preguntarles a ellos qué están dispuestos a hacer.

¿El salvavidas de Ciudadanos puede ser bajar el listón electoral del 5 al 3 por ciento?

Votamos en contra de la tramitación de esa ley de reforma electoral en las Corts porque estamos en contra de hablar ahora de intereses políticos que es lo que es esta ley porque regula el acceso a las instituciones. Esto no le importa a nadie. Lo que quiere saber la gente es si podrá viajar, cómo pagar el recibo de la luz o las cotizaciones.

La nueva estructura deja una bicefalia, usted de coordinadora y Ruth Merino de síndica...

Estábamos acostumbrados a una sola cabeza visible, pero ahora tenemos un equipo renovado: tres cabezas visibles, dos mujeres y Fernando Giner, que es miembro de la dirección permanente.

¿La posición de Cs en defensa de la reforma de la financiación es ahora más firme?

Tan firme que firmamos con Compromís en el Congreso. Pero siempre hemos defendido una financiación justa y transparente. La Comunitat Valenciana está entre las peor financiadas de España y pedimos que se renueve el modelo siguiendo lo que dijeron los expertos en las Corts.

¿Han hecho autocrítica tras lo ocurrido en Murcia?

No debimos explicarlo bien. Se hizo esa acción política porque nuestros compañeros de allí no podían más. La presidenta tomó decisiones a los pocos días.

Arrimadas insiste en hacer política útil, ¿eso cómo se hace?

En la oposición muchos de los partidos que estamos planteamos cosas similares, pero nosotros no queremos una oposición donde estás a la espera de ver qué pasa, sino con una crítica útil y constructiva, fiscalizar aquí al Consell de Puig y en Madrid al de Sánchez y Podemos y decirles que aquí hay un partido que va a proponer siempre cosas buenas e intentar llegar a acuerdos para beneficio de los ciudadanos

Insisten en denunciar el arrinconamiento del castellano, ¿eso en una autonomía con con dos lenguas es política útil?

Si no se deja libertad a los castellanohablantes de hablar castellano, si no se puede educar a tus hijos en castellano, sí. Se debe permitir elegir en libertad.