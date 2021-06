Se ha ido Fina Soler Segarra. Ha emprendido el camino a ese misterioso lugar donde reposa el ser. Se ha ido como ha vivido, como si tal cosa, sin pretensiones de poseer, ni de figurar, como si tal cosa. Solo tuvo la necesidad de dar lo mejor de sí misma; por eso trabajando en el laboratorio de su marido y esperando a su sexta hija hizo la carrera de medicina. Quería ir hacia el conocimiento y como si tal cosa obtuvo la especialidad de bioquímica clínica y medicina de empresa. Entre sus probetas de laboratorio, entregada a los análisis, profundizaba en esa gota de sangre o de orina que extraía del ser humano y estudiaba las causas que servían para el diagnóstico.

Y como si tal cosa recibía a los pacientes, que no solo dejaban su sangre sino también esa mochila oculta con la que cargamos todos, a sabiendas de que iba a estar bien guardada… Escuchaba con toda su humanidad y como si tal cosa guardaba la mochila en lo más profundo de ese armarito secreto que llevaba encima y su sensibilidad se dolía porque sabía colocarse en el lugar del otro. Era buena porque era sabia y la sabiduría es un camino secreto del corazón, que debe llegar hasta la razón para que no se pierda en una simple emoción.

Tengo entre mis manos una entrevista que le hice en la Cartelera Turia. Un profesor le dijo un día: «Todo lo que usted hace le parece normal y esa puerta que de alguna forma tenemos todos, la suya nunca se cierra para nadie». Reconocía que se tenía así misma: «Pero sin toda a esa gente a la que quiero no sería nadie».

Le gustaba compartir todo lo que enriqueciera, no le importaba que fueran personas conocidas o desconocidas: «Enriquece una obra de teatro, una exposición, un concierto, un libro… La cultura en general hace que el ser humano comparta algo que une y que no sirva de ficción».

Amaba con todo su ser a su familia «quería una familia numerosa, pero no porque me lo impusiera nadie, ni porque creía que Dios tenía que mandármela… Quizá porque he vivido en un precioso ambiente familiar». Se entregaba a ella en toda su totalidad, como si tal cosa, respetando la libertad de cada uno y si no llegaba a lo que como madre deseaba, los amaba igual y dejaba que siguieran su propio camino, desde lejos, pensando con los ojos del alma por si alguna vez la necesitaban. Ella siempre estaría como si tal cosa, porque aunque vivía con su entendimiento nunca tuvo ninguna necesidad de poseer.

Recuerdo a Sully Prudhomme: «su confiada abnegación sigue siendo tan temeraria y tan modesta que nadie la advierte, y ella misma se ignora».

Hace poco cumplió 80 años y su familia le dedicó una íntima y alegre fiesta. Todos vestidos de blanco su gran familia bailó y cantó todo lo que ella era: «trabajadora es y humilde; no cambies nunca por favor. Como madre y doctora es la mejor y cocinando ella es top». En el recuerdo de todos quedará siempre ese día blanco.

Anochece y quiero imaginarme que Fina se va hacia el infinito por el camino blanco de la luna. No lleva maleta, pero como me dijeron sus hijas con ella va su tenacidad y entrega generosa. Su humanidad que desbordaba. Sorprenderá quizá a los astros por su normal traspiés porque también era algo atolondrada. Todo esto es lo que deja aquí entre los mortales: un ser modélico y extraordinario. ¡Irrepetible!