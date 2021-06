La carrera por la vacuna todavía no ha acabado. Mientras una decena de inmunizadores contra el covid-19 ya se reparten por el globo, en los laboratorios de todo el mundo se sigue estudiando la viabilidad de cientos de prototipos más. En España, sin ir más lejos, se están investigando una docena de fórmulas diferentes que, si todo va bien, podrían convertirse en la segunda, tercera y cuarta generación de vacunas contra el coronavirus. La pregunta es: ¿cuándo tendremos una vacuna ‘made in Spain’?

Antes de despejar esta incógnita vale la pena hacer un inciso. Aunque las actuales vacunas han sido un éxito, la comunidad científica defiende a capa y espada la necesidad de seguir investigando en soluciones alternativas. Para hacer frente a las variantes emergentes del virus. Para cubrirse las espaldas frente a futuras crisis sanitarias. O simplemente para encontrar fórmulas más accesibles, baratas y fáciles de producir que logren llegar a todos los rincones del mundo.

Un año de retraso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay 102 ensayos clínicos de vacunas en marcha y 185 proyectos más que se siguen investigando en los laboratorios, en fase preclínica. Prácticamente todos los estudios españoles están en esta fase. Testando su validez en in vitro y en animales a la espera de dar el salto a las primeras pruebas en voluntarios. Para que nos entendamos, estamos en el mismo punto que estaban Pfizer, Moderna y AstraZeneca hace un año. ¿Pero a qué se debe esta diferencia? Varios investigad ores implicados en estos proyectos españoles dan una respuesta unánime: El problema es la financiación.

Mientras las investigaciones españolas han tirado adelante con cientos de miles de euros, los grandes proyectos extranjeros han conglomerado miles de millones de capital. Y como explica el científico Javi Burgos, experto en el desarrollo de fármacos, «en estos casos tiempo y dinero son el mismo parámetro; la velocidad de las investigaciones depende de cuánto dinero inviertas».

En este último año, las vacunas españolas han acaparado titulares por sus prometedores resultados. Pero también por las condiciones de precariedad que han marcado el rumbo de estos proyectos. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de los investigadores mileuristas. De científicos jubilados que han tenido que volver a trabajar en sus laboratorios. De equipos de trabajo que dependen de becas inestables. Varios investigadores interpelados por este diario señalan a estos condicionantes como la principal razón de la lentitud de los proyectos nacionales.

«Si no tienes dinero, no puedes avanzar todo lo rápido que querrías», resume Montserrat Plana, una de las científicas al frente del proyecto de vacuna de Idibaps y el Hospital Clínic de Barcelona. Su laboratorio, explica, obtuvo financiación pública para un año de investigación. Pero una vez vencido ese plazo, y tras agotar el presupuesto inicial, los científicos han seguido volcados en el proyecto. Aunque esto suponga trabajar gratis. «Todavía tenemos mucho por hacer y de verdad creemos que el proyecto vale la pena. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que si no investigamos estamos hipotecando nuestro futuro», reflexiona la investigadora.