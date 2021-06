La tasa de letalidad en la Comunitat Valenciana es la quinta más baja de España, según la última actualización de datos publicada por el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias el pasado viernes. La tasa de letalidad es el porcentaje de fallecidos sobre el total de casos confirmados. En el caso de la Comunitat Valenciana es del 1,86 % frente al 2,16 % del conjunto de toda España. El drama que ocultan estas cifras es que 7.404 personas han fallecido en la Comunitat Valenciana de las 396.730 que se han contagiado en estos dieciséis meses de pandemia. En España las víctimas mortales de la covid-19 ascieden a 80.501 personas desde febrero de 2020.

Las cuatro autonomías con un porcentaje de letalidad más bajo son Andalucía (1,7 %, aunque con 9.975 fallecidos), Baleares (840 víctimas mortales) y Canarias (781 decesos por coronavirus) tienen un porcentaje de letalidad del 1,4%, Murcia (1.604 muertos lo que supone el 1,4 % de letalidad) y la ciudad autónoma de Melilla (1,1% con 97 víctimas).

Respecto a la tasa de positividad, el porcentaje de personas que dan positivo sobre el total de pruebas realizadas, de la última semana medida en la Comunitat Valenciana es del 2,82 %. La del conjunto de España es del 4,51, por lo que la de la Comunitat es un 37,5 % inferior a la del conjunto de España. Por autonomías, sólo presentan menor tasa de positividad que la C. Valenciana Asturias (2,46% de tasa de positividad), Baleares (1,20%), Extremadura (2,76%) y Galicia (1,87%). Respecto a la presión hospitalaria, el porcentaje de hospitalizados por covid-19 se sitúa en el 0,91% de las camas hospitalarias frene al 1,16% que se alcanzó principios de semana por lo que ha bajado 0,25 puntos. Unas cifras que suponen que 102 personas permanecían el viernes hospitalizadas por complicaciones de la covid-19, de las que 21 luchaban por su vida en las unidades de cuidados intensivos lo que supone el 2,44% de ocupación de las camas de enfermos críticos en la Comunitat Valenciana. A principios de semana estaba en el 3,03% por lo que el porcentaje de ingresados por covid-19 en las UCI ha bajado 0,59 puntos.

Porcentaje hospitalizados

Gracias a estas cifras, la Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma con el cuarto porcentaje más bajo de hospitalizados después de Extremadura, Galicia y Murcia.

La Comunitat Valenciana también es la tercera autonomía con el porcentaje más bajo de ingresados por la covid-19 en UCI después de Extremadura y Galicia.

El científico José Gallego, que lidera una investigación sobre la búsqueda de antivirales contra el coronavirus (SARS-CoV-2), considera que las vacunas no bastarán para acabar definitivamente con la pandemia, y ve urgente desarrollar antivirales cuya administración no sea intravenosa y no requiera por tanto infraestructura hospitalaria para ganar la última batalla contra la COVID 19 en los países pobres donde no se pueda vacunar masivamente de forma rápida.

La investigación que lidera Gallego está financiada por la Fundación La Caixa, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Universidad Católica de Valencia y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, y tras identificar tres agentes con actividades antivirales significativas ha comenzado ya ensayos con animales. Su objetivo último es desarrollar fármacos antivirales activos contra distintos tipos de coronavirus.

Estos antivirales de amplio espectro podrían minimizar las consecuencias de una pandemia por otro tipo de coronavirus que llegara a extenderse en el futuro, opina Gallego, quien señala que, en todo caso, lo más urgente es terminar con ésta, y añade que para ello los antivirales también van a ser esenciales.

«La investigación de antivirales supone un esfuerzo importantísimo. Ya se han desarrollado muchas vacunas y se está inmunizando a una gran parte de la población en los países ricos, pero esa inmunización tardará en llegar a otros países pobres.

Así, es esencial desarrollar antivirales que frenen las consecuencias de la pandemia, sobre todo en términos de fallecidos, en estos países», explica en una entrevista con la agencia Efe.