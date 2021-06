"No hay grandes diferencias de contenido en las dos listas del Bloc, se exagera la crítica"

La de Àgueda Micó, porque yo aún estoy en su ejecutiva. No veo grandes diferencias de contenido. Compro lo que dice Àlex Ruiz, pero veo exageración en la crítica para justificar que haya dos candidaturas. Dicen que en clave interna no se ha trabajado lo suficiente, pero tuvimos cinco elecciones seguidas. Pero es verdad que alguien se ha podido sentir desatendido.

¿Cree que va a diluirse algo de lo esencial en el Bloc?

Yo me afilié al Partit Nacionalista del País Valencià, pasé a la UPV que ya no decía nada de nacionalista y no dejé de serlo. Cuando llegó el Bloc Nacionalista yo no me hice más nacionalista... el nombre es algo menor. La ponencia, leída con rigor, no diluye nada. Nunca hemos hablado tanto de soberanía y si el país quiere ser soberano y algún día tiene que decidir su encaje en España o en Europa como concepto es poca cosa, el país son las personas, el territorio...

¿Qué palabra lo definiría?

La palabra que nos tendría que definir sería sostenibilidad: medioambiental porque si no hay un país físico no tenemos nada; económica porque si no resolvemos la financiación no tenemos nada; cultural porque el valenciano está en la situación que está; sostenibilidad social, porque hay grandes desequilibrios. Si a todo eso le llamamos soberanía y capacidad de elegir, a mí la ponencia me parece profundamente nacional.

¿Las bases entienden eso de soberanía de las personas?

Sí. En este partido sus colectivos siempre se han reivindicado como soberanos para tomar sus propias decisiones en los pueblos. Pues si se entiende eso también entenderemos que el concepto soberanía no le sea ajeno al nacionalismo valenciano.

¿Entiende que haya reticencias a salir de la zona de confort?

Pero es precisamente cuando hemos salido de las zonas de confort cuando hemos avanzado. Yo no voy a dejar de decir que soy nacionalista, porque lo soy.

¿De todos los congresos que ha vivido este es el de mayor profundidad ideológica?

Hay dos. Uno en el que el valencianismo fusteriano se abre a la bandera tricolor, aquello generó mucho movimiento, pero los que veníamos de la tradición ‘cuatribarrista’ seguimos siendo igual de nacionalistas. Aquel fue un momento importante en la construcción ideológica del valencianismo y el actual también porque más allá de las nomenclaturas, si nacionalista o no, el concepto de soberanía y la capacidad de decidir es muy importante.

¿Buscan crecer en un espacio político que está muy ocupado, Podem, Más País?

Que no se nos olvide que en ese espacio estábamos nosotros antes. Podem funcionó espectacularmente y parece deshincharse. Podem viene aquí a explicar la transversalidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción. ¿A quién? ¿A Compromís? Si ese papel ya lo hacíamos nosotros. Pero si alguien de ese espacio transformador entiende el hecho diferencial valenciano, sumaremos en la dirección correcta. No nos desplazamos nosotros.

Le gusta el nombre Més?

No especialmente. A mí el que más me ha gustado es el Partit Nacionalista del País Valencià.

Ese lo decía todo muy claro.

Todo muy claro.

Més no dice tanto.

Tampoco dice tanto Compromís. El nombre se deja a la gente que trabaja el márqueting. Pero bueno ahora queremos «més» y tiene un sentido. Quiero ‘més’ y sobre todo quiero ‘més Compromís’ y avanzar en todas esas soberanías de las que hemos hablado. Hemos cambiado tanto en estos años que tenemos que actualizar el mensaje».