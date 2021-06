La policía culpa a los erasmus del botellón en la playa de València

La Policía Local de València ha identificado a al menos uno de los presuntos autores de los actos vandálicos ocurridos en los chiringuitos de la playa de la Malva-rosa, durante el pasado fin de semana. Los agentes han puesto en conocimiento del juzgado de guardia la información que tienen sobre la posible identidad de los autores de estos ataques, que han ocasionado daños por valor de 15.000 euros a la empresa «Mar y Sombra», que gestiona estos puestos de hamacas, sombrillas, refrescos y helados en la playa.

Asimismo, el edil de Protección Ciudadana, Aarón Cano, avanzó que se reunirá con los responsables del programa Erasmus en las universidades valencianas tras detectar que «un número importante» de estudiantes extranjeros provocaron altercados durante el pasado fin de semana en la playa, como botellones y daños en los chiringuitos.

Además, según Cano, la Policía Local -en coordinación con la fuerzas de seguridad del Estado- va a reforzar la presencia policial «en determinados puntos de la ciudad» para combatir el botellón. En concreto, se van a centrar especialmente en la plaza de Honduras y en la plaza del Cedro, además de la playa. Tras los ataques ocurridos en los chiringuitos de la playa de la Malva-rosa, el concejal afirmó que lo sucedido «no es tolerable y vamos a adoptar una acción específica desde ya para que no vuelva a suceder».

De hecho, la Policía Local tiene abierta una investigación para esclarecer los hechos vandálicos. Además, se van a poner en marcha una serie de medidas, en compañía de la concejala de Ocupación del Espacio Público, Lucía Beamud, y el alcalde Joan Ribó, para combatir las reuniones ilegales y el botellón. En esa línea, Cano defendió que «la solución para el botellón, no es policial, al menos, meramente policial, sino que hay que combatir el botellón con diversas actuaciones y desde diversos frentes porque estamos ante un gran problema de incivismo». Por otra parte, negó la mayor: «València no es un botellón, sí es cierto que hay problemas en varios puntos de la ciudad y que se generan molestias a los vecinos, pero no podemos admitir que el PP diga que toda la ciudad tiene un problema de botellón, porque no es cierto».

El responsable de Policía puntualizó, además, que el número de sanciones «no evidencia el trabajo policial» porque los agentes se centran en la evacuación cuando se producen este tipo de concentraciones. «Hay que priorizar: o sancionas o evacuas, pero se está denunciando a locales y personas», recalcó, insistiendo en que lo primero es solucionar los problemas de convivencia. Desde el sindicato Spplb se denunció que la Policía Local no cuenta con suficientes efectivos para controlar los botellones.

Al ser preguntado ayer por estos incidentes, el president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que los valencianos han tenido «un comportamiento muy responsable», en general, durante el primer fin de semana sin toque de queda, y añadió que los actos violentos protagonizados por «unos pocos no representan a la sociedad» y tendrán su castigo.

La Comunitat Valenciana quiere que las mascarillas no sean necesarias en entornos naturales como las playas o las montañas; un deseo para el que la Generalitat dará un primer paso esta semana: pedir su regulación en el Consejo Interterritorial que reúne al Ministerio de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas.

El objetivo, según trasladó el jefe del Consell, Ximo Puig, en una entrevista en À Punt, es que se elimine la obligatoriedad del uso del cubrebocas en estos espacios «como ya recomiendan los expertos». En este sentido, no son pocos los especialistas en la materia que expresan que al aire libre la mascarilla es innecesaria si se puede mantener la distancia al aire libre ya que no existe el contagio por aerosoles.

«La mascarilla en exteriores no hace prácticamente ningún papel, contagiarse al aire libre es remotamente improbable», señalaba recientemente el investigador de la Fundación Fisabio, Salvador Peiró, preguntado por este periódico al respecto cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hablaba del fin de estas en espacios abiertos como una realidad próxima.

«Más pronto que tarde» ha sido una respuesta recurrente por parte de Puig al ser preguntado por esta cuestión que, de momento, está bajo regulación estatal. Según la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid del 29 de marzo, se señala que el uso de la mascarilla en espacios exteriores es obligatorio sin excepción de la distancia de seguridad, el último cambio que se añadió al pasar por el Congreso.

Por su parte, en lo que compete a la Comunitat Valenciana, las medidas del Consell matizan su uso y permiten su exención en situaciones como hacer deporte, el baño en la playa, piscina o ríos así como el descanso posterior si se mantiene la distancia de seguridad. No se incluye, sin embargo, el paseo por la orilla de la playa donde su uso se considera «compatible» y, por tanto, obligatorio.

Así, en caso de querer cambiar esta parte debe ser el Gobierno el que promulgue un real decreto y luego adaptar la normativa autonómica. «Queremos que haya uniformidad» fue la última petición de Puig hace dos semanas antes de la reivindicación que defenderá la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ante sus homólogos.