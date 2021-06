Imagen de unidad para reclamar ante el Gobierno de Pedro Sánchez la mejora de la financiación autónomica. Representantes de la sociedad civil, sindicatos y empresa, así como de todo el arco político (excepto Vox) han acudido esta mañana al acto convocado por la Plataforma per un Finançament Just frente al Congreso de los Diputados para reivindicar la reforma de la financiación autonómica. Un acto más que en esta ocasión tiene como novedad que se ha sumado el Partido Popular, que se descolgó de la plataforma en la primera manifestación contra el Gobierno de Mariano Rajoy después de que Génova afeara a la presidenta saliente del PPCV, Isabel Bonig, el haber firmado una declaración conjunta en las Corts contra el maltrato financiero.

Esta mañana, junto con cargos de la izquierda (PSPV, Compromís y Unides Podem) y de Ciudadanos ha asistido el jefe de la Diputación de Alicante y candidato único a presidir el PP, Carlos Mazón, quien se ha sumado a una foto que ahora ya no chirría en Génova dado que la exigencia se dirige al Gobierno socialista. Le acompañaba la síndica de las Corts, Eva Ortiz, pero ningún otro cargo popular. No obstante, el PP no estará en la reunión que esta tarde está prevista con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero ya que no forma parte de la plataforma. Con este giro de guión, Mazón coge la bandera de la reivindicación y teje complicidades con la patronal, a quién comunicó que asistiría.

Durante el acto de esta mañana, un representante de la sociedad civil ha leído el manifiesto conjunto pactado por la Plataforma en el que se exige al Gobierno que no demere más el cambio en el sistema de financiación. Se har recordado que el pasado día 18 de noviembre de 2017 "la ciudadanía valenciana salió a las calles de València para reivindicar un “Finançament Just”. Han pasado ya más de tres años y aquella reclamación todavía sigue viva". En concreto, se reclama que el Gobierno comprometa una fecha de presentación de su propuesta de nuevo modelo de de financiación y comience así la negociación con las comunidades autónomas y que en los Presupuestos generales de 2022 se recoja una nivelación de la financiación de todos los territorios. En concreto, con el fin de que el pueblo valenciano disponga de recursos que hagan posible unos servicios públicos de calidad, necesarios para garantizar la igualdad y los avances sociales, tal como se ha puesto de manifiesto especialmente en esta pandemia.