Llegamos al ecuador de junio, y parece que ya se acaba lo bueno. Este año hemos tenido que usar las sábanas y las mantas hasta hace poco en la costa mediterránea, pero ya tenemos con nosotros las conocidas como noches tropicales, en las que cuesta conciliar el sueño. En España, se considera una noche tropical aquella en la que las temperaturas nocturnas no bajan de los 20 ºC, aunque también hay que tener en cuenta que no es lo mismo que esto suceda con una ponentà y con poca humedad, o que por el contrario, se vayan sucediendo las noches ahornagantes con una alta humedad relativa, cuando un caldeado Mediterráneo entra en acción. Y es que el ascenso de la temperatura del mar es uno de los factores que explican que las temperaturas nocturnas sean cada vez más elevadas en el litoral mediterráneo, y esto se traduce en una importante pérdida de confort climático. Además este verano tendremos que estar haciendo malabares para controlar el gasto de luz. Este proceso se encuadra dentro del proceso actual de cambio climático, pero hay otro factor que muchas veces se obvia, y es el efecto de la isla de calor urbana. Algunos observatorios han pasado de estar en la huerta a situarse en pleno centro urbano, algo que han vivido muchas localidades mediterráneas en las últimas décadas. De momento, hemos llegado a mediados de junio sin calores excesivos, y parece que en los próximos días tendremos algunas tormentas que podrían refrescar el ambiente. Serán unos buenos días para coger aire ante la temida canícula. La percepción que tenemos los que vivimos al lado del mar es que por el día no han cambiado mucho las temperaturas en estos últimos años, todo lo contrario que sucede por las noches, que son cada vez más cálidas. Ahí tenemos los datos que muestran que las noches tórridas (en las que no se baja de 25 ºC) también están empezando a aumentar.