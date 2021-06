Cuando todos los partidos con presencia en la Diputación de València apoyan una moción, lo habitual es que el texto se transforme en una declaración institucional que refleje de forma solemne un pronunciamiento unánime y sin fisuras sobre alguna cuestión de actualidad. Ayer, sin embargo, Compromís decidió aplicar un cordón sanitario contra Vox y frustró la declaración institucional en la que debía traducirse una iniciativa del PP que obtuvo el voto favorable de los seis grupos con representación en el pleno de la corporación provincial.

«Por higiene democrática no firmaremos ningún documento con la extrema derecha», anunció la diputada Dolors Gimeno, que defendió la medida en respuesta al hecho de que Vox «no tiene ninguna voluntad de firmar declaraciones que tengan que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía», en alusión al veto de la formación de ultraderecha a pronunciamientos en contra de la violencia machista o con motivo del Día del Orgullo LGTBI.

El grupo popular, impulsor de la moción, aceptó una enmienda de la izquierda que allanó el camino para que los partidos que forman el gobierno de la diputación votaran a favor de la iniciativa, cuyo contenido incluye la reclamación urgente al Gobierno de la aportación suficiente en materia de transporte urbano para paliar las pérdidas derivadas de la crisis sanitaria. El diputado no adscrito puso el foco en lo insólito de que una moción saliera adelante por unanimidad y no como declaración institucional, pero el presidente de la corporación, Toni Gaspar, le corrigió y matizó que no era la primera vez que ocurría. El diputado de Vox se quejó del veto y reprochó a la vicepresidenta Mª Josep Amigó (Compromís) que le ofreciera desbloquear la declaración institucional derivada de la moción del PP si Vox aceptaba firmar otra presentada con motivo del Día del Orgullo. «Era una ironía. Sabía que no iba a firmar esa moción», replicó Amigó.

La crispación se instala de nuevo

La crispación volvió a adueñarse de la sesión plenaria de ayer, en la que los bloques del gobierno y la oposición se enzarzaron sobre el debate de las mociones (muchas se quedaron fuera por falta de tiempo) y no fueron capaces de ponerse de acuerdo en varios aspectos sobre el propio funcionamiento del pleno, el primero que se celebraba en la diputación después de 16 meses de pandemia. La corporación también dio luz verde definitiva a la disolución de Divalterra, con el cese de su consejo de administración y el nombramiento de la madrileña Afianza Asesores SL como liquidadora única.