Mònica Àlvaro: "No vamos a dar apoyo explícito a ninguna de las listas a dirigir el Bloc"

Yo pienso que siempre tenemos que estar abiertos a los cambios, porque somos una sociedad que evoluciona. A mí el término soberanista no puede molestarme, formo parte de una corriente (Bloc i País) que se define como soberanista. Pero no me gusta que se diluya de tal manera que no sepamos donde estamos. El término soberanista está bien, pero diluirlo en demasía, no.

¿Qué más teme que se diluya?

La cuestión nacional me preocupa mucho. Hemos presentado diez enmiendas a las ponencias y duplicamos los apoyos para presentarlas. Luchar por la eliminación de diputaciones, por ejemplo, no estaba en los estatutos .

¿Y qué más les preocupa?

Pues que no se habla de implantación en el territorio. Aquí hay gente que ha abandonado el barco y otros han venido, pero no veo la implantación, arraigar el partido y crecer. Estamos gobernando y no me puedo contentar con las cifras de 300 afiliados más que nos han dado, sin saber ni siquiera las bajas que han habido. La implantación no la veo en la ponencia y está desdibujada en las candidaturas. Creo que se deberían haber maximizado mucho más los resultados electorales, se debería haber hecho más.

¿A cuál de las dos candidaturas a dirigir el Bloc apoyará?

Pues estoy un poco perdida, porque en las dos hay muchos compañeros y compañeras y me preocupa sobre todo que yo siempre he defendido una persona un cargo. Para mí esto es muy importante y aunque es verdad que los cargos institucionales hemos estado desvinculados del partido y alguien deberá asumir la responsabilidad de que no haya habido coordinación, no creo que la solución sea llenar de cargos las ejecutivas, de una y de la otra. Me preocupa mucho porque dirigir un partido no es fácil.

¿Entonces no tiene preferencias a que gane una u otra?

A mí lo que me gustaría es que saliera del congreso gente que pudiera dedicarse en cuerpo y alma a nuestro partido. Que saliera un partido fuerte. Y no uno que se conforma con un apoyo del 30 por ciento para cambiarle el nombre. Bloc i País ha acordado que la actual dirección no ha hecho mucho por integrar a los que pensamos de una forma distinta.

¿Han hablado desde la corriente con los candidatos?

Solo la candidatura de Àlex Ruiz nos llamó para saber nuestro posicionamiento. No podemos dar apoyo a quien no quiere saber ni lo que opinas, pero no hay un apoyo explícito de la corriente a ninguna de las dos. Ya digo que me preocupa el proyecto por encima de las personas.

¿Era posible el voto telemático en el congreso?

No tiene sentido que se niegue un voto telemático y que la militancia tenga que delegar (uno cada cuatro militantes).

¿Y por qué cree que se ha hecho por delegados?

No lo sé. Todas las razones que me han dado no me convencen.

¿Se ha intentado controlar algo desde la dirección?

No me gustaría pensar que a alguien no le salían los números. Pensamos que los motivos técnicos a los que aluden son excusas.

¿Cómo ve el cambio de nombre a Més-Compromís?

Nos abstuvimos en la votación. Nadie nos preguntó si queríamos cambiar el nombre. Nuestra llamada a la abstención, triunfó. Solo votó el 30 %.