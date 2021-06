El Ministerio de Sanidad ha aprobado crear tres nuevos grupos de vacunación entre los 12 y 19 años, los 20 y 29 y los 30 y 39 años. Además, permitirá a las comunidades autónomas agruparlos en un gran grupo único de vacunación en el que coincidirán personas desde los 12 hasta los 39 años. El objetivo de Sanidad es facilitar el proceso de vacunación, acelerarlo y lograr antes si cabe la inmunidad de rebaño frente al coronavirus.

Desde el ministerio insisten en que en todo momento se mantendrá el orden descendente de vacunación y que siempre se vacunarán primero las personas de mayor edad. Sin embargo, la posibilidad de solapar grupos de edad y crear un único grupo etario tiene ventajas para agilizar el proceso y la toma de decisiones desde las propias comunidades autónomas sin depender del ministerio.

Este es precisamente el principal cambio respecto al modo de proceder del ministerio hasta ahora. Desde que empezó el proceso de vacunación, ha sido el ministerio quien ha ido marcando los plazos cada grupo de edad y eran las comunidades autónomas las que, a continuación, comenzaban la citación. Cuando un grupo de edad estaba inmunizado y las primeras dosis se había administrado completamente, y si el ministerio no había dado por abierto todavía el plazo del siguiente en todo el país, esa comunidad autónoma debía pedir una autorización especial para comenzar con los más jóvenes.

Esta circunstancia ya ha sucedido en algunas comunidades, como Ceuta, que ya ha pedido permiso para inmunizar a los menores de 39 años. No se trata de que haya dos velocidades diferentes en el proceso de vacunación ni que haya comunidades que lo estén haciendo mucho más rápido que otras. La diferencia es, en realidad, el número de personas que componen cada grupo etario en esas comunidades. En el caso de Ceuta, por ejemplo, hay menos personas entre 40 y 49 años que en la Comunitat Valenciana, y se requiere un periodo de tiempo mucho menor para vacunarlas.

Implicaciones municipales

Lo mismo sucede a escala municipal. Y es ahí donde entra en juego también la autorización del ministerio para crear el grupo de vacunación único. Desde ahora, cada comunidad autónoma podrá comenzar a citar en cada municipio según se vaya completando la vacunación por edades en la localidad, indistintamente de cómo evolucione en el resto de territorio. Por ejemplo, si en una localidad se vacuna a todos los jóvenes con edades comprendidas entre 30 y 39 años, Sanidad podría comenzar a citar a los menores de 30 sin esperar que el resto de personas de entre 30 y 39 de la comunidad autónoma estén completamente vacunados.

Vacunación de niños con enfermedades crónicas

Otro de las implicaciones que tiene el cambio de criterio del ministerio permite incorporar ya a los planes de vacunación a los niños y adolescentes crónicos y enfermos oncológicos. En el momento en el que se inicie la vacunación del macro grupo, Sanidad podría iniciar la vacunación de estos pacientes crónicos más jóvenes para los que, hasta ahora, no había planes concretos.

Compatibilizar la vacunación con las vacaciones

La creación de un macrogrupo que podría solapar diferentes grupos etarios también ayudarían a la vacunación durante el periodo vacacional. La consellera Ana Barceló ya ha anunciado la puesta en marcha de un sistema a partir del 15 de julio en el que la ciudadanía podrá informar cuándo no estará en la Comunitat Valenciana para así no ser citado. Esto podría generar un bloqueo en determinados momentos al no poder terminar ciertos grupos etarios porque no están presentes, un problema que con el macrogrupo quedaría resuelto.