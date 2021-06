El cambio de estrategia en el PP valenciano respecto al frente valenciano contra la infrafinanciación no se quedará en la fotografía frente al Congreso de los Diputados a la que ayer se sumó el jefe de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. El del martes fue un importante giro de guion después de tres años en los que la organización no solo no ha formado parte de los actos convocados por la denominada Plataforma per un Finançament Just sino que cargaba contra ella acusándola de inacción desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Mazón, que quiere vincular su liderazgo a una posición firme de reivindicación al Gobierno central en las cuestiones clásicas (agua y financiación), tiene previsto solicitar integrar al PP en la plataforma. La petición, que se formalizará cuando sea elegido presidente el 3 de julio, permitirá recobrar la unanimidad de las fuerzas políticas en este frente que integra a sindicatos, empresariado y sociedad civil. Según las fuentes consultadas, Mazón ya ha hecho llegar a la patronal su interés en participar. Además, esta opción abre al nuevo PP valenciano una vía de diálogo y de tratar de normalizar las relaciones con el empresariado después de los encontronazos en la etapa de Isabel Bonig.

Mazón tiene claro que el sector empresarial y económico son aliados naturales y quiere reconstruir alianzas. Es prioridad para él, pero también para la dirección nacional. Mazón, además, aterriza en este frente en una posición cómoda. Las acciones de presión se dirigen hacia un Gobierno de izquierdas, que aplaza sine die la reforma.