Los expertos piden avanzar en las segundas dosis por si se expande la variante india

La variante india, ahora conocida oficialmente por la OMS como Delta, no dará un vuelco a la situación pandémica ni retrotraerá la lucha contra el virus a marzo de 2020. De hecho, en el país del que es originaria la curva ha dado un vuelco respecto a las dramáticas cifras que se presentaban en mayo. Sin embargo, su posible avance en la Comunitat Valenciana sí que genera cierta inquietud entre los expertos y así se lo transmitieron en su reunión periódica al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En este encuentro celebrado el pasado martes, especialistas en Salud Pública y Microbiología, entre otros, advirtieron al jefe del Consell de que la vacunación debía estar preparada para pegar un acelerón en caso de que la Delta se extendiera. Según publicó el martes El País, la Comunitat Valenciana es una de las cuatro autonomías en las que se ha detectado transmisión comunitaria de esta mutación del virus, aunque representaba menos del 1 %.

Estar preparados

«Si no se extiende no hay problema, pero si comienza a crecer se debería estar preparados para cubrir a las personas con una dosis», explica uno de los especialistas participantes. El grupo señalado en este caso es el de las personas de entre 60 y 69 años. Así, el 91 % de las casi 600.000 personas que conforman esta cohorte de edad cuenta con una dosis, porcentaje que baja hasta el 36 % si se trata de la vacunación completa.

El motivo es que la mayoría de los sexagenarios han sido inmunizados con AstraZeneca, un fármaco que tiene un intervalo de 12 semanas (casi tres meses) entre la primera y la segunda inyección. Esta franja etaria comenzó a recibir la primera dosis de manera masiva por edad a principios del mes de abril y se prevé que reciban la segunda durante la última semana de junio. La citación de este grupo levantó ciertas quejas porque hace dos semanas recibieron un SMS cancelando la segunda convocatoria que recibieron a la vez del primer pinchazo emplazándoles a un futuro mensaje con la nueva cita que todavía no ha llegado.

La cuestión no es una falta de efectividad de las vacunas respecto a esta variante sino de que esta protección no es lo suficientemente alta cuando no se ha completado la pauta. «Hay muy buena protección cuando las personas vacunadas han completado pauta», explica el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) y director del consorcio SeqCovid–España, Iñaki Comas, quien, no obstante, expresa que la efectividad «parece que es reducida en el caso de una sola dosis sobretodo de AstraZecena donde se ha calculado que baja hasta el 33%».

Este es el motivo que podría explicar el repunte de casos en Reino Unido donde se apostó por inocular muchas primeras dosis alargando la pauta establecida para el segundo pinchazo «por lo que ahora están especialmente expuestos a Delta», dice Comas. No obstante, el aumento de casos en Reino Unido no va de la mano de un incremento de la mortalidad.

Respecto a la variante Delta, Comas desgrana que sí que es más transmisible «aunque no sabemos cuánto más», que en estos momentos «no hay nada concluyente» sobre si provoca una enfermedad más o menos grave mientras que augura que en España «sí podría terminar dominando», aunque, indicó «lo importante es que la vacunación vaya lo más rápido posible para que, aunque se imponga, su impacto sea menor».