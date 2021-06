"Me había salido bien la selectividad, pero nunca te esperas sacar un 13,976"

"Hasta que no lo ves no te lo crees, me habían llamado para decirme que tenía una nota muy alta, pero cuando lo he visto... ¡me he quedado en shock! Ha sido inesperado, estoy muy contento", añade.

Además, es una alegría que asegura que comparte con familia y amistades. "Todos están muy orgullosos e, independientemente de la nota, nos hemos esforzado mucho este año y da gusto ver que las cosas al final salen", reconoce el estudiante, que explica que este curso la pandemia ha dificultado las cosas.

"Nosotros hemos ido a clase totalmente presencial, pero con las medidas anticovid a rajatabla. Ha sido un poco raro, porque cosas que das por hecho, como hablar con un compañero, ahora era más difícil. Se trataba de intentar compaginar las clases con un poco de vida social en el instituto", reconoce.

Estudiará en el campus de Tarongers

Rubén tiene claro que estudiarà al doble grado de Derecho y Economía que oferta la Universitat de València, ya que en el instituto público de Pego acaba de cursar el Bachillerato de la rama de Ciencias Sociales y confiesa que siempre le ha gustado el Derecho. "Es lo típico que no sabes por qué, pero te gusta", indica. Además, ha decidido apostar por un doble grado porque en clase vio que también le gustaba Economía y "hay que ser un poco realista", en referencia a las salidas laborables. "Como me gusta, tampoco lo haré a disgusto", explica.

Sobre esto, la suerte es doble para el estudiante pegolí pues, como él mismo expone, es el primer año que la UV oferta estos estudios de forma conjunta, en un plan de 5 cursos. "Ya estaba haciéndome a la idea de irme a Madrid o Barcelona, estoy muy contento de que la hayan puesto en València", celebra.

"Un examen más"

Sobre el 'secreto' para rozar la perfección en las notas, el joven asegura que son muchas horas de dedicación, pero no solo eso. "Estudiar, por supuesto, pero si tengo que decirlo, creo que lo más importante es ver las pruebas como un examen más y no agobiarse en exceso. Un poco de preocupación me ha ido bien para estudiar cuando tocaba pero creo que ha sido más determinante el hecho de no tomármelo como la carta con que te juegas el futuro", afirma.

Con una calificación más que excelente, Rubén ha rozado la máxima nota de 14 y no la ha obtenido tan solo por el examen de Castellano, el único que no bordó, pero del que igualmente puede presumir de nota, con un 9,7. "Era bastante controvertido y quizás un poco polémico, pero estaba a la orden del día y esperamos que los profesores se hayan guiado por la corrección del texto, y no por la ideología", reconoce. Y es que, cabe recordar que en la prueba de Castellano -y a raíz de un texto del periodista Vicente Vallés, que ensalzaba la Transición- se pidió al alumnado que definiera en una pregunta "¿Qué es para Vd. ser patriota?".

Ahora, antes de iniciar el nuevo curso en el campus de Tarongers, Rubén disfrutará esta noche de la graduación con sus compañeros de instituto y de las vacaciones que, por fin, empieza. "Celebraremos que ya hemos acabado y lo que toca en verano: ¡amigos y pasarlo bien!", dice sin dudar.

Los estudiantes que este año se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) han mejorado, en general, los resultados del curso pasado, que ya eran buenos respecto a años anteriores. Según los datos que ha hecho públicos este mediodía la Conselleria de Universidades, la nota media de la selectividad de 2021 roza el notable y se queda en un 6,841 sobre 10, lo que supone 0,183 puntos más que en 2020, y han aprobado el 97,99 %.