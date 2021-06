La Comisión de Gobierno Interior de las Corts aprobó ayer con los votos de los grupos del PSPV, Compromís, Unidas-Podemos y Ciudadanos la propuesta presentada por la síndica de Cs, Ruth Merino, como compensación por una parte de la asignación que deja de percibir al perder cinco diputados, el último ayer mismo, Vicente Fernández.

En la aprobación se ha tenido en cuenta la resolución número 315 de las Corts y el contenido de la adenda del Pacto Antitransfuguismo del 11 de noviembre de 2020. De esta manera, el grupo de Ciudadanos mantendrá la subvención para la contratación de personal de 1.077,36 euros por diputado, pero perderá la asignación de 1.400 euros por diputado en el mes. En total, retendrá unos 51.000 euros.

Los diputados no adscritos, tampoco podrán recibir esa asignación de 1.400 euros por diputado como subvención fija, en virtud del que dispone el artículo 28 del Reglamento de las Corts. Esa asignación es para los grupos parlamentarios y sí que es posible para no adscritos que, en la constitución del parlamento al inicio de la legislatura no se adscriben a ningún grupo, pero se entiende que no se ajusta al reglamento en el caso de tratarse de diputados que abandonan la disciplina del grupo o que son expulsados.

Sin embargo, en la comisión se acordó que se aplique el artículo 29 del Reglamento de las Cortes porque los diputados no adscritos cuentan con los medios materiales y técnicos necesarios para desarrollar su tarea parlamentaria, en cumplimiento de las normas de las Cortes y la jurisprudencia constitucional.

Por otra parte, los grupos del Botànic propusieron que se elimine la barrera electoral provincial y que sea necesario un 3% de los votos en toda la Comunitat Valenciana para acceder a Les Corts. Así figura en las enmiendas que presentaron los tres grupos de izquiedas que dan sustento y conforman el Ejecutivo valenciano. En estas proponen que se pueda habilitar el voto electrónico.

En total, son 14 enmiendas y la mayoría son correcciones de errores. Se propone añadir dos disposiciones adicionales: la que regula el voto electrónico, y otra que permita adaptar la ley a circunstancias de emergencia sanitaria, medioambiental o análoga. En este último caso, deberá estar justificada en el artículo 116 de la Constitución, previo informe y autorización de la Junta Electoral Valenciana.