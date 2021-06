El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha salido hoy en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez después del baño de realidad que esta semana brindó la ministra María Jesús Montero a los representantes valencianos en Madrid al aplazar de nuevo la reforma de la financiación autonómica. En el acto organizado por el PSPV hoy en Alicante, el dirigente autonómico ha recalcado que el Consell jamás va a renunciar a que haya un sistema de financiación justo, pero ha puesto en valor las inyección extraordinarias de liquidez que en el último año han permitido compensar la discriminación económica que sufre el territorio. "Hay que ser honestos y decir las cosas como son: desde que hay un Gobierno socialista en España, la Comunitat Valenciana está mejor financiada, con mejores recursos y con mayor capacidad de entendimiento", ha señalado el president, que a continuación ha defendido "la épica de la normalidad", que supone "hacer las cosas cómo toca y cuándo toca".

"No vamos a admitir ningún privilegio de ninguna comunidad, ni que se continúe con el episodio de centralización ni que no se puedan abordar las reformas que necesita este país", ha puntualizado Puig durante su discurso, muy centrado en arropar al Gobierno de Sánchez, también con la polémica de los indultos a los presos independentistas. Una decisión "valiente" a juicio del dirigente socialista, que ha ofrecido a la C. Valenciana como aliada en el camino hacia conseguir "una armonía, un reenceuntro y una capacidad de convivir juntos con Cataluña".

Puig, que ha comenzado su intervención celebrando que este será "el último fin de semana sin mascarillas al aire libre", ha apelado a la ciencia y la razón contra el fanatismo y la irracionalidad y ha censurado que el proyecto alternativo al PSOE que se manifestó la semana pasada en Colón "está basado en valores que no tienen nada que ver con la concordia y la armonía".

En ese sentido, el president ha subrayado los esfuerzos para conseguir que la normalidad se abra paso a través de una apertura progresiva "desde la prudencia" que mantiene a la C. Valenciana como la autonomía con menor incidencia de casos de coronavirus. El dirigente ha dicho que el presunto éxito de la gestión madrileña de Isabel Díaz Ayuso es una falacia porque el territorio valenciano "no solo ha tenido mejores indicadores sanitarios, sino también económicos".

El secretario general del PSPV ha dicho que la derecha "no tiene proyecto, sino una deriva para bajar impuestos". "Hablan del infierno fiscal valenciano, cuando lo que seha hecho aquí es bajar impuestos a las clases medias y trabajadoras y subírselo a las altas: será un infierno par aunos pocos y un paraíso para muchos", ha apostillado, después de hacer un llamamiento a una España en la que se entienda la pluralidad de las regiones autonómicas.

Durante el acto "Un futuro para crecer" celebrado en Alicante, Puig ha sido arropado no solo por los principales cargos y dirigentes socialistas en la provincia y dentro del PSPV, sino también por el presidente de la patronal CEV, Perfecto Palacios, y del presidente de la patronal hotelera, Toni Mayor, que han elogiado diferentes medidas de la gestión del Consell.